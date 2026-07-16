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Άρσεναλ: Ολοκληρώνεται το super deal για Τζόλη - Συμφωνία με τους «κανονιέρηδες» και μένει η Μπριζ

Ο Χρήστος Τζόλης φέρεται να έχει δώσει τα χέρια με την Άρσεναλ για συμβόλαιο έως το 2031, ενώ οι Λονδρέζοι ετοιμάζουν την επίσημη πρόταση προς την Κλαμπ Μπριζ.

Άρσεναλ: Ολοκληρώνεται το super deal για Τζόλη - Συμφωνία με τους «κανονιέρηδες» και μένει η Μπριζ
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Ο Χρήστος Τζόλης βρίσκεται πολύ κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του στην Άρσεναλ, σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σίρα.

Όπως αναφέρει ο έγκυρος ρεπόρτερ, ο Έλληνας εξτρέμ έχει συμφωνήσει με τους πρωταθλητές Αγγλίας για συμβόλαιο διάρκειας έως το 2031, το οποίο προβλέπει ετήσιες αποδοχές ύψους 3 εκατ. ευρώ.

Το επόμενο βήμα για την Άρσεναλ είναι η κατάθεση επίσημης πρότασης στην Κλαμπ Μπριζ, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του διεθνούς ποδοσφαιριστή. Οι «κανονιέρηδες» είχαν παρακολουθήσει στενά την πορεία του Τζόλη από τον Φεβρουάριο και μετά, με τον 23χρονο να πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν στο Βέλγιο, έχοντας απολογισμό 19 γκολ και 24 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ποσό της μεταγραφής εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 40 εκατ. ευρώ.

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