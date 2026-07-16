· ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Μαθαίνει τον αντίπαλο στον 2ο προκριματικό του Europa League

Η ρεβάνς ανάμεσα στην Ουνιβερσιτατέα και τη Ντιναμό Κιέβου θα κρίνει την ομάδα που θα βρεθεί απέναντι στον ΠΑΟΚ στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League.

ΠΑΟΚ: Μαθαίνει τον αντίπαλο στον 2ο προκριματικό του Europa League
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο Κλουζ της Ρουμανίας διεξάγεται την Πέμπτη (16/07, 20:30) η ρεβάνς ανάμεσα στην Ουνιβερσιτατέα και τη Ντιναμό Κιέβου, από την οποία θα προκύψει ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο «Δικέφαλος» θα γνωρίζει λίγο μετά τις 22:30 ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει στην ευρωπαϊκή του πρεμιέρα, με τη ρεβάνς να ακολουθεί το 0-0 της πρώτης αναμέτρησης που διεξήχθη στο Λούμπλιν.

Οι Ουκρανοί παραμένουν το φαβορί για την πρόκριση, ωστόσο όλα θα κριθούν στη σημερινή αναμέτρηση που θα ξεκινήσει στις 20:30.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΠΑΟΚ θα δώσει το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας απέναντι στον νικητή του ζευγαριού στις 23 Ιουλίου, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 30 Ιουλίου στο γήπεδο της Τούμπας.

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με την ενημέρωση της Ουνιβερσιτατέα, σε περίπτωση που η ρουμανική ομάδα προκριθεί και τεθεί αντιμέτωπη με τον ΠΑΟΚ, η αναμέτρηση δεν θα διεξαχθεί στο Κλουζ, αλλά στο γήπεδο της Σέπσι, καθώς στην πόλη θα πραγματοποιείται μεγάλο φεστιβάλ.

COMMENTS
LATEST NEWS
12:36 SUPER LEAGUE

Νίστρουπ: «Η ήττα από τη Ραπίντ Βιέννης μπορεί να μας κάνει καλό»

12:02 EUROLEAGUE

Ομπράντοβιτς: «Οικογένεια ο Παναθηναϊκός, τα πάντα για την ομάδα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος»

11:50 SUPER LEAGUE

Super League: Αυτή είναι η νέα μπάλα του πρωταθλήματος

11:19 GREEK BASKET LEAGUE

Άρης: Ολοκληρώνει την έκπληξη με Ρόμπινσον - Ερλ

11:00 ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Αγραβάνης: Χαμηλό το επίπεδο στη Euroleague - Στην Κίνα πήρα αυτό που μου αξίζει

10:44 EUROPA LEAGUE

ΠΑΟΚ: Μαθαίνει τον αντίπαλο στον 2ο προκριματικό του Europa League

10:30 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Εν αναμονή Γιαμπουσέλε - Έρχεται Αθήνα ο Γάλλος

10:05 NBA

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Έφτασε στο Μαϊάμι και ετοιμάζεται για τη νέα εποχή στους Χιτ

09:55 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Συγκινητικός Μέσι - «Το απολαμβάνει από ψηλά ο Ντιέγκο»

09:39 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Ολονύχτιο γλέντι στο Μπουένος Άιρες για την πρόκριση στον τελικό

09:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρσεναλ: Ολοκληρώνεται το super deal για Τζόλη - Συμφωνία με τους «κανονιέρηδες» και μένει η Μπριζ

09:04 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Τρελό πάρτι στα αποδυτήρια της Αργεντινής μετά την πρόκριση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας