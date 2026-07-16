ΠΑΟΚ: Μαθαίνει τον αντίπαλο στον 2ο προκριματικό του Europa League

Στο Κλουζ της Ρουμανίας διεξάγεται την Πέμπτη (16/07, 20:30) η ρεβάνς ανάμεσα στην Ουνιβερσιτατέα και τη Ντιναμό Κιέβου, από την οποία θα προκύψει ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο «Δικέφαλος» θα γνωρίζει λίγο μετά τις 22:30 ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει στην ευρωπαϊκή του πρεμιέρα, με τη ρεβάνς να ακολουθεί το 0-0 της πρώτης αναμέτρησης που διεξήχθη στο Λούμπλιν.

Οι Ουκρανοί παραμένουν το φαβορί για την πρόκριση, ωστόσο όλα θα κριθούν στη σημερινή αναμέτρηση που θα ξεκινήσει στις 20:30.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΠΑΟΚ θα δώσει το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας απέναντι στον νικητή του ζευγαριού στις 23 Ιουλίου, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 30 Ιουλίου στο γήπεδο της Τούμπας.

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με την ενημέρωση της Ουνιβερσιτατέα, σε περίπτωση που η ρουμανική ομάδα προκριθεί και τεθεί αντιμέτωπη με τον ΠΑΟΚ, η αναμέτρηση δεν θα διεξαχθεί στο Κλουζ, αλλά στο γήπεδο της Σέπσι, καθώς στην πόλη θα πραγματοποιείται μεγάλο φεστιβάλ.