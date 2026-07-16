ΠΑΟΚ: Μαθαίνει τον αντίπαλο στον 2ο προκριματικό του Europa League
Η ρεβάνς ανάμεσα στην Ουνιβερσιτατέα και τη Ντιναμό Κιέβου θα κρίνει την ομάδα που θα βρεθεί απέναντι στον ΠΑΟΚ στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League.
Στο Κλουζ της Ρουμανίας διεξάγεται την Πέμπτη (16/07, 20:30) η ρεβάνς ανάμεσα στην Ουνιβερσιτατέα και τη Ντιναμό Κιέβου, από την οποία θα προκύψει ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League.
Ο «Δικέφαλος» θα γνωρίζει λίγο μετά τις 22:30 ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει στην ευρωπαϊκή του πρεμιέρα, με τη ρεβάνς να ακολουθεί το 0-0 της πρώτης αναμέτρησης που διεξήχθη στο Λούμπλιν.
Οι Ουκρανοί παραμένουν το φαβορί για την πρόκριση, ωστόσο όλα θα κριθούν στη σημερινή αναμέτρηση που θα ξεκινήσει στις 20:30.
Υπενθυμίζεται ότι ο ΠΑΟΚ θα δώσει το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας απέναντι στον νικητή του ζευγαριού στις 23 Ιουλίου, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 30 Ιουλίου στο γήπεδο της Τούμπας.
Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με την ενημέρωση της Ουνιβερσιτατέα, σε περίπτωση που η ρουμανική ομάδα προκριθεί και τεθεί αντιμέτωπη με τον ΠΑΟΚ, η αναμέτρηση δεν θα διεξαχθεί στο Κλουζ, αλλά στο γήπεδο της Σέπσι, καθώς στην πόλη θα πραγματοποιείται μεγάλο φεστιβάλ.