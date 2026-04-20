Αγραβάνης: Συνεχίζει στην Κίνα με προπονητή τον Χάρη Μαρκόπουλο ο πολύπειρος φόργουορντ

Τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του βρήκε ο Δημήτρης Αγραβάνης, υπογράφοντας στην Κίνα με τους Ningbo Rockets του Χάρη Μαρκόπουλου.

Στην Κίνα και συγκεκριμένα στους Ningbo Rockets του κόουτς Χάρη Μαρκόπουλου θα συνεχίσει ο Δημήτρης Αγραβάνης. Αυτή θα είναι η δεύτερη θητεία του Έλληνα φόργουορντ σε ομάδα της Άπω Ανατολής, καθώς μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στη Hefei, ομάδα δεύτερης κατηγορίας.

Στο παρελθόν έχει φορέσει τις φανέλες των Αμαρουσίου, Πανιωνίου, Ολυμπιακού, Προμηθέα, Νάπολι, Περιστερίου, Παναθηναϊκού, Μπρεογάν, ΑΕΚ, Χεφέι, Νεπτούνας, Τινταστόλ. Έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα με τη φανέλα του Ολυμπιακού και ένα Κύπελλο Ελλάδος.