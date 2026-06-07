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Ελλάδα-Ιταλία: Με αλλαγές η ενδεκάδα της Εθνικής

Η ενδεκάδα της Εθνικής για το φιλικό με την Ιταλία στο Παγκρήτιο.

Ελλάδα-Ιταλία: Με αλλαγές η ενδεκάδα της Εθνικής
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Την ενδεκάδα με την οποία θα παρατάξει την Εθνική Ελλάδας στο φιλικό απέναντι στην Ιταλία ανακοίνωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός διατηρεί το σύστημα 3-4-3 που χρησιμοποίησε στη Στοκχόλμη απέναντι στην Σουηδία, αλλά με οκτώ αλλάγες στο αρχικό σχήμα.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρεθεί ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, με την τριάδα της άμυνας να αποτελείται από τους Παναγιώτη Ρέτσο, Παντελή Χατζηδιάκο και Κωνσταντίνο Κουλιεράκη.

Στα άκρα θα αγωνιστούν οι Γιώργος Βαγιαννίδης και Γιώργος Κυριακόπουλος, ενώ στον άξονα της μεσαίας γραμμής θα ξεκινήσουν οι Τριάντης και Μουζακίτης.

Στην επιθετική τριάδα ο Γιοβάνοβιτς επέλεξε τους Χρήστο Τζόλη, Γιώργο Μασούρα και Τάσο Δουβίκα.

Aναλυτικά η ενδεκάδα:

Βλαχοδήμος, Ρέτσος, Χατζηδιάκος, Κουλιεράκης, Βαγιαννίδης, Τριάντης, Μουζακίτης, Κυριακόπουλος, Τζολής, Δουβίκας, Μασούρας.

Στον πάγκο:

Tζολάκης, Μανδάς, Μαυροπάνος, Ρότα, Κυζυρίδης, Κουρμπέλης, Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Ντόι, Κωστούλας, Κοντούρης, Τετέι, Ζαφείρης, Παυλίδης.

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