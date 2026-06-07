· Δανία

Σοκ στη Δανία: Κατέρρευσε στο φιλικό με την Ουκρανία ο Έρικσεν!

Απίστευτο σοκ στο φιλικό της Δανίας με την Ουκρανία, οι πρώτες πληροφορίες για την κατάστασή του.

Σοκ στη Δανία: Κατέρρευσε στο φιλικό με την Ουκρανία ο Έρικσεν!
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Απίστευτο σοκ στη Δανία, με τον Κριστιάν Έρικσεν να καταρρέει κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης με την Ουκρανία.

Ο έμπειρος μέσος της Βόλφσμπουργκ ένιωσε αδιαθεσία, έπιασε το στήθος του και στη συνέχεια έπεσε στο χορτάρι, με αποτέλεσμα ο αγώνας να διακόπτεται οριστικά στο 65'!

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο 34χρονος χάνει τις αισθήσεις του στο χορτάρι, καθώς κάτι παρόμοιο είχε συμβεί και στο Euro 2021 απέναντι στη Φινλανδία.

Ανέκτησε τις αισθήσεις του και πήγε στο νοσοκομείο

Ο Έρικσεν έμεινε στον αγωνιστικό χώρο για λίγα λεπτά, χωρίς να έχει τις αισθήσεις του, όμως με τη βοήθεια των ιατρικών επιτελείων των δύο ομάδων ανέκτησε τις αισθήσεις του κι αποχώρησε με φορείο από το γήπεδο, με σκοπό να μεταφερθεί στο κοντινότερο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Ο ποδοσφαιριστής της Βόλσφμπουργκ αντιμετώπιζε πρόβλημα με καρδιακές αρρυθμίες, το οποίο είχε καταφέρει να ελέγξει εμφυτεύσιμο καρδιομετατροπέα-απινιδωτή (ICD), μετά την ανακοπή καρδιάς

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