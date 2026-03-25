Το μήνυμα Τσιμίκα για Σαλάχ - «Σε ευχαριστώ που ήσουν η έμπνευσή μου»
Onsports Team 25 Μαρτίου 2026, 16:04
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Λίβερπουλ

Ο Μο Σαλάχ γνωστοποίησε μέσω δήλωσής του πως θα αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ στο τέλος της σεζόν, ολοκληρώνοντας μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία με τη φανέλα της αγγλικής ομάδας.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον σύλλογο, συνυπήρξε και με τον Κώστα Τσιμίκα, με τον οποίο κατέκτησαν μαζί δύο πρωταθλήματα.

Ο Έλληνας διεθνής μπακ θέλησε να τον αποχαιρετήσει δημόσια, στέλνοντας μήνυμα μέσω Instagram, όπου τον ευχαρίστησε για τη συνεργασία τους, αλλά και για όσα έμαθε αγωνιστικά και προσωπικά δίπλα του.

Το μήνυμα του Κώστα Τσιμίκα:

«Θυμάμαι που σε παρακολουθούσα στην τηλεόραση και έλεγα ότι είσαι ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες της γενιάς μας. Η ζωή προχωρά και είχα την τύχη να στο πω αυτοπροσώπως τόσες φορές.

Ένας αληθινός θρύλος που έχει την τύχη να τον αποκαλώ φίλο μου. Μια από τις πιο κοντινές και σημαντικές φιλίες που δημιούργησα στην ποδοσφαιρική μου καριέρα μέχρι τώρα. Πολύ καλός ακροατής, πολύ καλός σύμβουλος και τόσο υπομονετικός με όλα τα ξεσπάσματα μου.

Μο, σε ευχαριστώ για την καθημερινή μας παρέα τα τελευταία 5 χρόνια, τα γέλια, τις κουβέντες, τα επιτεύγματα, που με έκαναν να γίνω καλύτερος άνθρωπος αλλά και που είσαι η έμπνευσή μου μέσα και έξω από το γήπεδο.

Στην υγειά μας για πολλά πολλά ακόμα πράγματα που θα έρθουν.

Όλα τα καλά αδερφέ μου σε εσένα και την οικογένεια σου.

Ο Αιγύπτιος βασιλιάς μας».



