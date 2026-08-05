Διπλό μεταγραφικό «μπαμ» με φόντο το μέλλον για τον ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε Σπανό και Χαραλαμπίδη

Τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα φορούν από τη νέα σεζόν δύο από τα κορυφαία ταλέντα του ελληνικού μπάσκετ, με τον «Δικέφαλο του βορρά» να ανακοινώνει την απόκτηση του Γιάννη Σπανού και του Γιώργου Χαραλαμπίδη.

Η συνεργασία με την ακαδημία ΔΕΚΑ του Νίκου Χατζηβρέττα ουσιαστικά άνοιξε τον δρόμο, ώστε ο ταλαντούχος, γεννημένος το 2010 Σπανός να ενταχθεί στο αναπτυξιακό πρόγραμμα των «ασπρόμαυρων» με φόντο την πρώτη ομάδα.

Ο 16χρονος φόργουορντ έχει ξεχωρίσει με την ποιότητά του, με αποκορύφωμα την εντυπωσιακή του παρουσία στο πρόσφατο «GEN A Stars U16» που διεξήχθη στη Μύκονο. Εκεί είχε κατά μέσο όρο 26,9 πόντους, 16,3 ριμπάουντ και 3,6 ασσίστ ανά αγώνα, σημειώνοντας 41 πόντους στον τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό. Επιπλέον αποτελεί μέλος της Εθνικής Παίδων, με την οποία και θα συμμετάσχει στο επερχόμενο EuroBasket U16 στην Οραντέα.

Από την άλλη, ο Χαραλαμπίδης (2011) αγωνίζεται ως γκαρντ και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ελπίδες του ελληνικού μπάσκετ, έχοντας ήδη καταγράψει 6 συμμετοχές με την Εθνική ομάδα Παίδων. Προερχόμενος από την Ελληνική Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης (GBA), ξεχώρισε για το ταλέντο του και συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη πεντάδα του πρόσφατου πρωταθλήματος Παίδων της ΕΚΑΣΘ.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

«Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται δύο από τους πιο ελπιδοφόρους εκπροσώπους της νέας γενιάς του ελληνικού μπάσκετ.Ο 16χρονος Γιάννης Σπανός και ο 15χρονος Γιώργος Χαραλαμπίδης, διεθνείς με την Eθνική ομάδα Παίδων, είναι από σήμερα μέλη της μεγάλης οικογένειας του ΠΑΟΚ. Δύο από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού μπάσκετ εντάσσονται στο αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΠΑΟΚ και η έλευσή τους αποτελεί ένα πολύ χαρακτηριστικό δείγμα της συνολικής αναδιοργάνωσης των τμημάτων υποδομής του συλλόγου, με στόχο τη δημιουργία μίας ξεκάθαρης διαδρομής που θα οδηγεί ταλαντούχους αθλητές από τις ακαδημίες στην ανδρική ομάδα.Και οι δύο νεαροί αθλητές του ΠΑΟΚ, θα αγωνιστούν με την Εθνική ομάδα Παίδων της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μπάσκετ που ξεκινά την Παρασκευή 7 Αυγούστου στην Οradea της Ρουμανίας.

Ο Γιάννης Σπανός γεννήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2010 στις Σέρρες. Έχει ύψος 2μ.02 και αγωνίζεται ως φόργουορντ. Αποτελεί ένα ακόμη σπουδαίο ταλέντο που αναδείχθηκε από την Ακαδημία ΔΕΚΑ, με την οποία συνεργάζεται ήδη ο ΠΑΟΚ.Το πλέον πρόσφατο επίτευγμά του ήταν η εντυπωσιακή του παρουσία στο Final 4 του νεοσύστατου GEN A Stars U16 που έγινε στη Μύκονο. Είχε 26,9 πόντους, 16,3 ριμπάουντ και 3,6 ασσίστ κατά μέσο όρο, ενώ σημείωσε 41 πόντους και πήρε 19 ριμπάουντ στην ήττα της ΔΕΚΑ στον τελικό από τον Ολυμπιακό. Συμπεριλήφθηκε και στην κορυφαία πεντάδα στο πρόσφατο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Έχει ήδη 5 συμμετοχές στην Εθνική ομάδα Παίδων.

Ο Γιώργος Χαραλαμπίδης γεννήθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2011 στη Θεσσαλονίκη. Έχει ύψος 1μ.87, είναι γκαρντ και μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στην Ελληνική Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης (GBA), με συμμετοχές ακόμη και στην ανδρική ομάδα, παρά το ότι ήταν μόλις 15 ετών.Συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη πεντάδα στο πρόσφατο πρωτάθλημα Παίδων της ΕΚΑΣΘ και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ελπίδες του ελληνικού μπάσκετ.Έχει 6 συμμετοχές με την Εθνική ομάδα Παίδων.»