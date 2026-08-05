Έσπαγε πιάτα στη Σύμη ο Εργκίν Αταμάν!

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR κάνει διακοπές στα ελληνικά νησιά και διασκέδασε με την ψυχή του σε ταβέρνα της Σύμης. 

Έσπαγε πιάτα στη Σύμη ο Εργκίν Αταμάν!
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Είναι γνωστή η αγάπη του Εργκίν Αταμάν για τη θάλασσα, την Ελλάδα και τη διασκέδαση. Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR, δεν αγχώνεται για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, απολαμβάνοντας με τους δικούς του ανθρώπους τις διακοπές.

Αυτό το κάνει στα ελληνικά νησιά. Τελευταία του στάση η Σύμη. Εκεί, μάλιστα, διασκέδασε με την ψυχή του σε γνωστή ταβέρνα του νησιού. Όπου και έσπασε πιάτα ακούγοντας Άννα Βίσση!

https://www.instagram.com/p/Dbpw85XDU3v/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
COMMENTS
LATEST NEWS
20:27 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ 1948: Με Φαν Ντρόνγκελεν, Τσιριβέγια και Πελίστρι το «τριφύλλι»

20:27 ΣΠΟΡ

Τσιτσιπάς: Ήττα από τον Φονσέκα και αποκλεισμός από τη συνέχεια του Μόντρεαλ

20:11 SUPER LEAGUE

Άρης: Πλήγμα με Κουαμέ - Εκτός για ένα μήνα

20:06 SUPER LEAGUE

Καλαμάτα: Ενίσχυση στην επίθεση με Κουρμινόφσκι

19:50 SUPER LEAGUE

Στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Γιαννούλης (pics)

19:32 SUPER LEAGUE

Ο… Spiderman Λιβάι Γκαρσία φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού (Video)

19:03 SUPER LEAGUE

Πορτογαλικά ΜΜΕ: «Δυνατά» για Μόουρα ο Ολυμπιακός

18:41 ΜΠΑΣΚΕΤ

Έσπαγε πιάτα στη Σύμη ο Εργκίν Αταμάν!

18:21 GREEK BASKET LEAGUE

Διπλό μεταγραφικό «μπαμ» με φόντο το μέλλον για τον ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε Σπανό και Χαραλαμπίδη

18:05 EUROPA LEAGUE

Λίσι: «Δεν φτάσαμε στο τέλειο επειδή πήραμε μια πρόκριση, έχουμε πολλά να κάνουμε»

17:36 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Ενός λεπτού σιγή για τους αδικοχαμένους πυροσβέστες και χειριστές ελικοπτέρων

17:27 EUROPA LEAGUE

Live Streaming: Η συνέντευξη Τύπου του ΠΑΟΚ για τον αγώνα με την Άντερλεχτ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας