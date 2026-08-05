Έσπαγε πιάτα στη Σύμη ο Εργκίν Αταμάν!

Είναι γνωστή η αγάπη του Εργκίν Αταμάν για τη θάλασσα, την Ελλάδα και τη διασκέδαση. Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR, δεν αγχώνεται για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, απολαμβάνοντας με τους δικούς του ανθρώπους τις διακοπές.

Αυτό το κάνει στα ελληνικά νησιά. Τελευταία του στάση η Σύμη. Εκεί, μάλιστα, διασκέδασε με την ψυχή του σε γνωστή ταβέρνα του νησιού. Όπου και έσπασε πιάτα ακούγοντας Άννα Βίσση!