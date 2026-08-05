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Η Ντουμπάι ανακοίνωσε τον Κοκίλα και τον παραχωρεί δανεικό στη Βίρτους

Την απόκτηση του Κέβιν Κοκίλα ανακοίνωσε η Ντουμπάι. Ο 24χρονος σέντερ δεν θα ενταχθεί άμεσα στο ρόστερ της ομάδας, καθώς παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού στη Βίρτους Μπολόνια για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η Ντουμπάι ανακοίνωσε τον Κοκίλα και τον παραχωρεί δανεικό στη Βίρτους
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Η Ντουμπάι συνεχίζει να... σαρώνει στο μεταγραφικό παζάρι, με την ομάδα από τα ΗΑΕ να ανακοινώνει την απόκτηση του 24χρονου σέντερ Κέβιν Κοκίλα, παραχωρώντας τον δανεικό στην Βίρτους Μπολόνια για τη σεζόν 2026/27.

Η απόκτηση του Γάλλου ψηλού εντάσσεται στο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του συλλόγου από την Μέση Ανατολή. Όπως υπογραμμίζεται και στην επίσημη τοποθέτηση της Ντουμπάι, ο μονοετής δανεισμός του στην Ιταλία και την EuroLeague κρίθηκε ως το ιδανικό βήμα για να δοκιμαστεί στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να επιστρέψει στη συνέχεια ως βασικός πυλώνας του πρότζεκτ για τα επόμενα χρόνια.

Ο Κοκίλα προέρχεται από μια ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά στη Γαλλία με τη φανέλα της τροπαιούχου του EuroCup, Μπουργκ. Συγκεκριμένα, στο εγχώριο πρωτάθλημα είχε κατά μέσο όρο 9,6 πόντους και 5,8 ριμπάουντ ανά αγώνα, ενώ στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της ομάδας του σημείωσε 7,7 πόντους και 4,5 ριμπάουντ.

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