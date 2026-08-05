· Άρσεναλ

Ασίστ για τον Τζόλη στο φιλικό της Άρσεναλ κόντρα στη Μπέτις (vid)

Δείτε την ασίστ που μοίρασε ο Χρήστος Τζόλης, για το 2-1 της Άρσεναλ στη φιλική αναμέτρηση κόντρα στην Μπέτις.

Ασίστ για τον Τζόλη στο φιλικό της Άρσεναλ κόντρα στη Μπέτις (vid)
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Με τις... μπάντες έχει ξεκινήσει το κεφάλαιο Άρσεναλ ο Χρήστος Τζόλης.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «κανονιέρηδων» αφότου σκόραρε στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη Τζιρόνα, μοίρασε ασίστ στο δεύτερο κατά σειρά φιλικό κόντρα στη Ρεάλ Μπέτις.

Ο Έλληνας άσος εκτέλεσε πανέμορφα το κόρνερ, με τον Πιέρο Χινκαπιέ να πιάνει την κεφαλιά, στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-1.

Δείτε το γκολ:

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