Ασίστ για τον Τζόλη στο φιλικό της Άρσεναλ κόντρα στη Μπέτις (vid)

Με τις... μπάντες έχει ξεκινήσει το κεφάλαιο Άρσεναλ ο Χρήστος Τζόλης.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «κανονιέρηδων» αφότου σκόραρε στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη Τζιρόνα, μοίρασε ασίστ στο δεύτερο κατά σειρά φιλικό κόντρα στη Ρεάλ Μπέτις.

Ο Έλληνας άσος εκτέλεσε πανέμορφα το κόρνερ, με τον Πιέρο Χινκαπιέ να πιάνει την κεφαλιά, στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-1.

Δείτε το γκολ: