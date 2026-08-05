Επίθεση Λουίς Φίγκο στον Ινφαντίνο: «Αργά για να σώσει την αξιοπρέπειά του, πρέπει να φύγει»

Το σχέδιο του Τζιάνι Ινφαντίνο για πώληση εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχει φέρει… κύμα αντιδράσεων. Η UEFA και ξεχωριστά Ομοσπονδίες χωρών, τάσσονται ανοιχτά εναντίον του, απαιτώντας την αποχώρησή του από την προεδρία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας ποδοσφαίρου.

Το ίδιο έκανε και ο Λουίς Φίγκο. Με τρόπο ξεκάθαρο μάλιστα. Ο Πορτογάλος παλαίμαχος σούπερ σταρ, με ανάρτησή του στα social media ζήτησε να φύγει άμεσα ο Ινφαντίνο. Τονίζοντας μάλιστα, πως είναι αργά για να σώσει την αξιοπρέπειά του.

Αναλυτικά το μήνυμα του Φίγκο:

«Σήμερα, ενώνοντας τη φωνή μου με άλλους από όλο το ποδόσφαιρό μας, καλώ τον Τζιάνι Ινφαντίνο να παραιτηθεί από τη θέση του Προέδρου της FIFA.

Ο Ινφαντίνο έχει απαξιώσει το αξίωμα που υποσχέθηκε να αναδείξει. Έχει πει ψέματα, έχει εξαπατήσει και έχει προσπαθήσει να εξυπηρετήσει τα προσωπικά του συμφέροντα εις βάρος του αθλήματος που καλείται να υπηρετήσει.

Έχει χάσει την υποστήριξη του ανώτερου προσωπικού του, των πιο στενών συμβούλων του, της συντριπτικής πλειοψηφίας των ανθρώπων που αφιερώνουν τη ζωή τους σε αυτό το άθλημα και ακόμη και, όπως φαίνεται, του νικητή του Βραβείου Ειρήνης της FIFA.

Είναι πολύ αργά για να σώσει την αξιοπρέπειά του, αλλά δεν είναι πολύ αργά για να σωθεί το ποδόσφαιρο. Πρέπει να φύγει. Τώρα».