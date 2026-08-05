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Ο… Spiderman Λιβάι Γκαρσία φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού (Video)

Ο «δυναμίτης» από τον Τρινιντάντ σε ένα ξεχωριστό video παρουσίασης, στο ρόλο του γνωστού φανταστικού ήρωα πάνω από την Αθήνα! - Η πρώτη του ατάκα! 

Ο… Spiderman Λιβάι Γκαρσία φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού (Video)
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Ο Λιβάι Γκαρσία βρίσκεται στην Αθήνα και θα παρακολουθήσει από κοντά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948. Η «πράσινη» ΠΑΕ τον υποδέχτηκε με ένα ξεχωριστό video. Στο οποίο ο επιθετικός από το Τρινιντάντ, έχει το ρόλο του Spiderman!

Απλώνει τον ιστό του στις κορυφές των κτιρίων της Αθήνας. Φορώντας τη φανέλα με το «τριφύλλι» στο στήθος.

Δείτε το σχετικό video:

https://www.instagram.com/reel/DbqjpEfMMm6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Παράλληλα, σε διαφορετική ανάρτηση των Πράσινων με τον Λιβάι Γκαρσία να υπογράφει, υπάρχει η πρώτη του ατάκα ως παίκτης του Παναθηναϊκού: "Στο γήπεδο θέλω να είμαι... killer", είπε ο νέος άσος του Τριφυλλιού.

https://www.instagram.com/p/DbqlPkxDJ4s/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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