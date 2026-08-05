Στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Γιαννούλης (pics)

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το απόγευμα της Τετάρτης (05/08) ο Δημήτρης Γιαννούλης. Λίγο πριν τις 20:00, ο 30χρονος διεθνής αριστερός μπακ προσγειώθηκε στο Αεροδρόμιο «Μακεδονία» για να σφραγίσει τη μεγάλη του επιστροφή στον ΠΑΟΚ, έπειτα από μια πενταετή πορεία στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Ο Έλληνας οπισθοφύλακας αποχαιρέτησε τον «Δικέφαλο του Βορρά» τον Ιανουάριο του 2021 με προορισμό τη Νόριτς, ενώ έκτοτε μετακόμισε στη Γερμανία για λογαριασμό της Άουγκσμπουργκ, όπου αγωνίστηκε τις τελευταίες δύο σεζόν στην Bundesliga.

Πλέον, ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τα ασπρόμαυρα, θέτοντας τον εαυτό του άμεσα στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι ενόψει των υποχρεώσεων της ομάδας.

Ο Γιαννούλης αποτελεί το έκτο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ στη θερινή μεταγραφική περίοδο μετά τους Ελουστόνδο, Σανταμαρία, Χατζηδιάκο, Άλι και Λουσέ.

Συνολικά με την «ασπρόμαυρη» φανέλα ο 30χρονος έχει καταγράψει 78 συμμετοχές με απολογισμό δύο γκολ και 10 ασίστ.

Δείτε φωτογραφίες από την άφιξη του Γιαννούλη: