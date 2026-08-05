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Ολυμπιακός: Στην Αργεντινή για τη Ρίβερ ο Ορτέγκα - Ολοκληρώνεται η μεταγραφή

Στο Μπουένος Άιρες βρίσκεται ο Φρανσίσκο Ορτέγκα προκειμένου να περάσει από ιατρικά και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τον Ολυμπιακό στη Ρίβερ Πλέιτ.

Ολυμπιακός: Στην Αργεντινή για τη Ρίβερ ο Ορτέγκα - Ολοκληρώνεται η μεταγραφή
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Σε τελικό στάδιο έχει μπει η μετακίνηση του Φρανσίσκο Ορτέγκα από τον Ολυμπιακό στη Ρίβερ Πλέιτ, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν δώσει τα χέρια με τους «Μιγιονάριος», ανάβοντας το «πράσινο φως» για την μεταγραφή.

Μάλιστα ο 27χρονος αριστερός μπακ βρίσκεται τις τελευταίες ώρες στην Αργεντινή για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε σε ΜΜΕ της χώρας, ο Ορτέγκα είπε: «Έχω μιλήσει με τον προπονητή της ομάδας και είμαι έτοιμος να αγωνιστώ»

Συνολικά με τη φανέλα των Πειραιωτών, ο Ορτέγκα πραγματοποίησε 107 συμμετοχές με ένα γκολ και οκτώ ασίστ, κατακτώντας το Conference League, ένα Πρωτάθλημα Ελλάδας, ένα Κύπελλο και ένα Super Cup. Θυμίζουμε πως ο ακραίος οπισθοφύλακας είχε αποκτηθεί το καλοκαίρι του 2023 με ένα ποσό κοντά στα 4.5 εκατομμύρια ευρώ από τη Βελέζ.

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