CONFERENCE LEAGUE · Παναθηναϊκός Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ 1948: Έφεραν το ματς στα ίσα οι Βούλγαροι με τον Ρούσεφ (vid) ONSPORTS TEAM 05 Αυγούστου 2026, 22:11 BOOKMARK ΣΧΟΛΙΑΣΕ Δείτε πως η ΤΣΣΚΑ 1948 ισοφάρισε σε 1-1 τον Παναθηναϊκό. Παιχνίδι από παντού στη Novibet με το νέο Mobile App Παναθηναϊκός Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ 1948 Europa Conference League COMMENTS LATEST NEWS 00:13 CONFERENCE LEAGUE Πένια: «Να τα δώσουμε όλα για τη νίκη στη ρεβάνς, έχουμε πέντε ημέρες να προετοιμαστούμε» 00:03 EUROPA LEAGUE Europa League: Δύσκολη νίκη της Φερεντσβάρος επί της Γκόρνικ Ζάμπρζε του Τσιριγώτη - Τα αποτελέσματα 00:01 CONFERENCE LEAGUE Νίστρουπ: «Πρέπει παρά την πίεση, να πάρουμε την πρόκριση» 23:56 CHAMPIONS LEAGUE Champions League: Βήμα πρόκρισης για Άαρχους και Φενέρμπαχτσε - Τα αποτελέσματα της βραδιάς 23:51 CONFERENCE LEAGUE Γιάγκουσιτς: «Πρέπει να βελτιωθούμε, έχουμε πέντε μέρες μπροστά μας» 23:49 CONFERENCE LEAGUE Conference League: Έχασε ευκαιρία ο Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ, «διπλό» πρόκρισης για τον Απόλλων Λεμεσού 23:43 CONFERENCE LEAGUE Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ 1948: Δείτε τα highlights της ισοπαλίας των «πράσινων» 23:23 CONFERENCE LEAGUE Παναθηναϊκός: Η μέρα και η ώρα της ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948 23:23 CONFERENCE LEAGUE Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ 1948 1-1: «Βραχυκύκλωσε» και τώρα όλα για όλα στη Βουλγαρία 23:14 NBA Απόφαση-έκπληξη από NBAer με 12 πόντους μέσο όρο - Στην Αυστραλία ο Κόουλ Άντονι 22:58 CONFERENCE LEAGUE Παρών στο ΟΑΚΑ για το ματς του Παναθηναϊκού ο Λιβάι Γκαρσία - Τετ-α-τετ με τον Γιάννη Αλαφούζο (pic) 22:51 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Τραγωδία στην Ταϊλάνδη: Κεραυνός σκότωσε ποδοσφαιριστή την ώρα του αγώνα ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ