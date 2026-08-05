Τραγωδία στην Ταϊλάνδη: Κεραυνός σκότωσε ποδοσφαιριστή την ώρα του αγώνα

Σε τραγωδία κατέληξε ένας ποδοσφαιρικός αγώνας στην Ταϊλάνδη εν μέσω καταιγίδας, όταν ένας κεραυνός έπεσε στη μέση του γηπέδου σκοτώνοντας έναν παίκτη και τραυματίζοντας άλλους 12.

Συγκλονιστικά πλάνα δείχνουν δύο ομάδες να παίζουν υπό βροχή, όταν μία εκτυφλωτική λάμψη φωτίζει ξαφνικά τον αγωνιστικό χώρο.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια του περιφερειακού τουρνουά Golok Cup στο στάδιο Santiphap στην επαρχία Narathiwat, όπου συμμετείχαν τοπικές και μικτές ερασιτεχνικές ομάδες από την Ταϊλάνδη και τη Μαλαισία.

Ο παίκτης Safwan Awae, 24 ετών, χτυπήθηκε από την καταστροφική δύναμη του κεραυνού.

Πανικόβλητοι παίκτες και θεατές φαίνονται να τρέχουν στον αγωνιστικό χώρο καθώς οι συμπαίκτες του προσπαθούν απεγνωσμένα να τον επαναφέρουν.

🇹🇭 Horrifying moment from Thailand when a freak lightning strike kills a football player and injures 12 others during a match pic.twitter.com/lAwYJxhtUo — Visegrád 24 (@visegrad24) August 5, 2026

Ο 24χρονος μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου και υπέκυψε.

Ο Safwan, ο οποίος έπαιζε τόσο ως εξτρέμ όσο και ως επιθετικός, είχε πρόσφατα εκπληρώσει μια φιλοδοξία ζωής υπογράφοντας στην ημιεπαγγελματική ομάδα FC Yala.

Η FC Yala αγωνίζεται στην Thai League 3 Southern Region και δημοσίευσε συλλυπητήριο μήνυμα στη σελίδα της στο Facebook.

Η Νοτιοανατολική Ασία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο απόγειο της περιόδου των βροχών. Συνήθως διαρκεί από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο, φέρνοντας συχνές καταιγίδες και ξαφνικές πλημμύρες σε όλη την περιοχή.