Baseball: Το πιο αδιάφορο άθλημα με τις πιο στιλάτες εμφανίσεις

Το baseball είναι (ακόμα) μια Αμερικανιά. Ένα σπορ που ο μέσος Έλληνας το ξέρει από τις ταινίες, τους Simpsons, και ίσως από κάποιες αποτυχημένες απόπειρες στο σχολείο με πλαστικές μπάλες. Ενδεχομένως η πιο αδιάφορη, γνωστή λέξη στο λεξιλόγιό μας.

Όμως υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος λόγος για να του δώσεις λίγη προσοχή αυτή την εποχή που δεν έχουν πιάσει ακόμα τα κρύαα και δεν έχει καμία σχέση με κανόνες, μπαστούνια ή home runs. Έχει να κάνει με το στυλ.

Πιο συγκεκριμένα, με τις στολές του

Κάπου ανάμεσα στο vintage του MLB και το urban των ’90s, οι baseball shirts επιστρέφουν φουλ στο προσκήνιο και όχι άδικα. Πουκάμισο με κοντό μανίκι, κουμπιά, ριγέ ή μονόχρωμο, oversized ή fitted, με μεγάλα γράμματα μπροστά, αυτή είναι η στολή του καλοκαιριού και εννοείται του Σεπτεμβρίου. Γιατί;

Αρχικά είναι δροσερή (κι ελαφριά), ύστερα σου δίνει τη δυνατότητα να φοράς από μέσα tank top (ή και τίποτα) και κυρίως είσαι έτοιμος για τη βόλτα σου ή το βραδινό ποτό.

Έχεις αέρα από New York streetwear χωρίς να το παρακάνεις και πάνω απ’ όλα, δείχνεις cool χωρίς προσπάθεια. Το λεγόμενο effortless cool. Σαν να σου πέταξε μια μέρα η ζωή μια φανέλα των Yankees ή των Red Sox και να είπες «ναι, αυτό είμαι».

Και για να το πάμε λίγο παραπέρα, αν σε ρωτήσει κάποιος αν βλέπεις baseball, χαμογέλα. Πες «ναι, λίγο». Δεν χρειάζεται να ξέρεις πόσο homeruns έχει κάνει ο Babe Ruth, ή πόσα βγάζει ο Juan Soto, αρκεί που ξέρεις να ντύνεσαι σαν να βγήκες από το Bronx.

Pro tip για τα στέκια του καλοκαιριού στο παρακάτω άλμπουμ:

Photo 1/2 Βάλε μια Yankees button-up με λευκό ή γκρι tank από μέσα, βερμούδα και sneakers. Photo 2/2 Ή μια Red Sox σε navy με τζιν και slide

Κράτα το χαλαρό και άσε την μπύρα να κάνει το υπόλοιπο παιχνίδι.