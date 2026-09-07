Απίστευτο κι όμως αληθινό! Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο συμπαίκτες για... χατίρι του Τέβες

Κι όμως θα το δούμε κι αυτό! Ο Λιονέλ Μέσι κι ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα αγωνιστούν στην ίδια ομάδα

Απίστευτο κι όμως αληθινό! Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο συμπαίκτες για... χατίρι του Τέβες
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«Pulga» και «CR7» θα γίνουν συμπαίκτες σε αγώνα επίδειξης προς τιμήν του Κάρλος Τέβες τον Δεκέμβριο στο «Λα Μπομπονέρα».

Τους έχουμε δει αμέτρητες φορές απέναντι, όμως τώρα έρχεται η στιγμή να τους δούμε και στην ίδια πλευρά του γηπέδου. Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο θα αγωνιστούν ως συμπαίκτες σε αγώνα επίδειξης για το «αντίο» του Κάρλος Τέβες.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο παλαίμαχος επιθετικός, οι δύο σπουδαίοι ποδοσφαιριστές θα βρεθούν στην ίδια ομάδα στο παιχνίδι που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο στο «Λα Μπομπονέρα» του Μπουένος Άιρες, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για το φινάλε της καριέρας του.

«Πάντα ονειρευόμουν να δω τον Κριστιάνο και τον Λέο να παίζουν στην ίδια ομάδα. Είναι οι δύο σπουδαιότεροι παίκτες όλων των εποχών. Επικοινώνησα μαζί τους, ειδικά με τον Κριστιάνο. Του είπα: "Κριστιάνο, θέλω εσένα και τον Λέο στην ίδια ομάδα για τον αποχαιρετιστήριο αγώνα μου. Για να μπορέσει όλος ο κόσμος να δει αυτήν τη μαγεία μια για πάντα". Και μου είπε ότι θα είναι εκεί. Το να πείσω τον Λέο δεν ήταν δύσκολο. Και οι δύο μου έδωσαν τη συγκατάθεσή τους. Ανυπομονώ. Αυτός ο αγώνας θα είναι πολύ συναισθηματικά φορτισμένος», τόνισε ο Τέβες.

Ο Τέβες κι ο Ρονάλντο είχαν υπάρξει συμπαίκτες στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από το 2007 έως το 2009, ενώ ο «Απάτσι» είχε για αρκετά χρόνια κοινή πορεία με τον Μέσι στην εθνική ομάδα της Αργεντινής.

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