Πράσινος ξεσηκωμός στο Πεδίον του Άρεως για την ομάδα της πόλης

Η εκδήλωση της Belle Époque με τίτλο «Ο Παναθηναϊκός ως αθλητικό σύμβολο της Αθήνας», η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το βράδυ, στο πλαίσιο του 54ου Φεστιβάλ Βιβλίου, εξελίχθηκε σε μια καταπράσινη γιορτή.

Αναλυτικά το Δ.Τ. της εκδήλωσης:

Ο χώρος είχε ιδιαίτερο συμβολισμό: στο ίδιο ακριβώς σημείο, στις απαρχές του προηγούμενου αιώνα, γεννήθηκε ο Παναθηναϊκός. Τις αόρατες εκείνες κλωστές που δένουν αιώνια τον Σύλλογο με την πρωτεύουσα, το ευρωπαϊκό πνεύμα του, την καινοτόμα σκέψη των ιδρυτών του, αλλά και τις συνθήκες μέσα από τις οποίες το Τριφύλλι εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο πολυαθλητικό σωματείο της χώρας, ανέδειξαν στις ομιλίες τους ο ομότιμος καθηγητής Ιστορίας στο Haverford College Αλέξανδρος Κιτροέφ, ο συγγραφέας και εκδότης Ανδρέας Οικονόμου και ο συγγραφέας Κώστας Τζανιδάκης. Ρόλο συντονιστή ανέλαβε ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Παναθηναϊκού Α.Ο., Άγγελος Σκλαβουνάκης.

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές ήταν η παρουσία της οικογένειας του «Πατριάρχη» του Παναθηναϊκού, Απόστολου Νικολαΐδη, του ανθρώπου που αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του στη γιγάντωση της Παναθηναϊκής Ιδέας. Η ανιψιά του, Λίζα Νικολαΐδη, παρέλαβε το αναμνηστικό δίπλωμα μέσα σε παρατεταμένο χειροκρότημα.

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Η συνέχεια ανήκε σε δύο θρύλους του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδας, τον Γιούρκα Σεϊταρίδη και τον Τάκη Φύσσα, οι οποίοι γνώρισαν την αποθέωση. Με λόγια καρδιάς και σεβασμού, κάλεσαν τη νέα γενιά των φιλάθλων να μελετά την ιστορία και να αντλεί έμπνευση από αυτήν.

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Το μπάσκετ είχε τη δική του τιμητική θέση. Οι στυλοβάτες του Παναθηναϊκού στις δεκαετίες του ’70 και του ’80, Τάκης Κορωναίος και Απόστολος Κόντος, βραβεύτηκαν από τον παλαίμαχο Βασίλη Κωνσταντίνου, ο οποίος, προτού φορέσει τα γάντια του τερματοφύλακα, είχε αγωνιστεί και ως καλαθοσφαιριστής.

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Το παρόν του Παναθηναϊκού εκπροσωπήθηκε από τους προπονητές Δημήτρη Ανδρεόπουλο στο βόλεϊ ανδρών, Σελέν Ερντέμ στο μπάσκετ γυναικών και Δημήτρη Μάζη στο πόλο, καθώς και από τον αγωνιστικό διευθυντή και «αιώνιο αρχηγό» του Ομίλου, Σωτήρη Πανταλέοντα. Οι τέσσερίς τους βραβεύτηκαν για τη μεγάλη προσφορά τους στα τμήματα του Συλλόγου. Ο Δημήτρης Μάζης έγινε, μάλιστα, αποδέκτης μιας ευχάριστης έκπληξης, καθώς έσβησε στη σκηνή τα κεράκια της τούρτας των γενεθλίων του.

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Η συγκινησιακή φόρτιση κορυφώθηκε μόλις στη σκηνή ανέβηκαν η Πόπη Δομάζου και η Μαρία-Κλάρα Μαχαιρίτσα. Οι δύο γυναίκες παρέλαβαν αναμνηστικά διπλώματα αφιερωμένα στους αείμνηστους πατέρες τους: στον «Στρατηγό» των γηπέδων Μίμη Δομάζο και στον τραγουδοποιό, συνθέτη και πιστό φίλο του Παναθηναϊκού, Λαυρέντη Μαχαιρίτσα.

Την εκδήλωση τίμησε ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου Δημήτρης Βρανόπουλος, δίνοντας με την παρουσία και την ομιλία του μήνυμα ενότητας. Παρόντες ήταν επίσης η γενική γραμματέας Κυριακή Γαλάνη και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Σταύρος Παναγιωτόπουλος.

Την ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκπροσώπησαν η Β΄ Αντιπρόεδρος και επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας Αθηνά Μπαλωμένου, ο εμπορικός διευθυντής Γιώργος Σταθόπουλος, ο διευθυντής εμπορικών λειτουργικών εγκαταστάσεων Φώτης Βόζιανος, ο επικεφαλής marketing Νώντας Καργάκης και ο υπεύθυνος επικοινωνίας Κώστας Μανωλιουδάκης.

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Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης έφοροι, αθλητές και αθλήτριες από όλα σχεδόν τα αθλήματα του Παναθηναϊκού Α.Ο., καθώς και μέλη του Συλλόγου Παλαιμάχων Αθλητών.

Όπως παρατήρησε εύστοχα ένας φίλος του Παναθηναϊκού, η βραδιά ανέδειξε πόσο μεγάλη διαφορά μπορεί να κάνει ένα μικρό, μονοσύλλαβο άρθρο: άλλο να είσαι «ομάδα της Αθήνας» και άλλο να είσαι «η ομάδα της Αθήνας».