Έξι συλλήψεις στο ΟΑΚΑ πριν το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

Στη σύλληψη συνολικά έξι ατόμων προχώρησαν αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν εντατικούς ελέγχους πριν το Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ.

Έξι συλλήψεις στο ΟΑΚΑ πριν το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ
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Στη σχετική της ανακοίνωση η ΕΛΑΣ αναφέρει:

"Στη σύλληψη συνολικά έξι ατόμων προχώρησαν αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν εντατικούς ελέγχους στο πλαίσιο διεξαγωγής αγώνα ποδοσφαίρου της Super League, μεταξύ των ομάδων «Παναθηναϊκός ΑΟ. - ΠΑΟΚ», χθες Κυριακή, στο γήπεδο ΟΑΚΑ στο Μαρούσι.

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής και του Αστυνομικού Τμήματος ΟΑΚΑ, που πραγματοποιούσαν τους ελέγχους για να εξασφαλίσουν, την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και την πρόληψη της αθλητικής βίας, σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος 6 ατόμων, ηλικίας 20, 32, 33, 34, 42 και 44 ετών για, κατά περίπτωση, παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων, περί πυροτεχνημάτων και φωτοβολίδων και περί αντιμετώπισης βίας σε αθλητικούς χώρους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, στους σωματικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν πριν την έναρξη της αναμέτρησης, εντοπίστηκαν ο 20χρονος, ο 32χρονος, ο 33χρονος και ο 42χρονος να κατέχουν μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Στην κατοχή 34χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε αναδιπλούμενο μαχαίρι, ενώ στην κατοχή 44χρονου εντοπίστηκε καπνογόνο, το οποίο άναψε εντός του σταδίου.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα".

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