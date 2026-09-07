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Κύπελλο Ελλάδας: Η αποστολή του Βόλου για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Ο Βόλος έκανε γνωστή την αποστολή του για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τον Κώστα Μπράτσο να έχει στη διάθεσή του 19 ποδοσφαιριστές.

Κύπελλο Ελλάδας: Η αποστολή του Βόλου για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης»
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Στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας ο Βόλος φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», λίγες μέρες μετά τη μεταξύ τους μάχη στο Πανθεσσαλικό για το πρωτάθλημα.

Μία ημέρα πριν τον αγώνα, ο Κώστας Μπράτσος έκανε γνωστή την αποστολή της ομάδας από τη Μαγνησία, με τον Έλληνα τεχνικό να έχει στη διάθεσή του 19 «ετοιμοπόλεμους» ποδοσφαιριστές.

Η αποστολή του Βόλου: Κοσέλεφ, Γεροφωκάς, Μύγας, Ες Σαουμπί, Κάργας, Ατζιάκουα, Λυκουρίνος, Τσοκάνης, Φάμπιο, Γκαραβέλας, Κόμπα, Γρόσδης, Βαϊνόπουλος, Ρεγκίς, Φουρτάδο, Τζόκα, Λάμπρου, Γκονζάλες και Χαραλαμπόγλου.

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