Κύπελλο Ελλάδας: Η αποστολή του Βόλου για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης»
Ο Βόλος έκανε γνωστή την αποστολή του για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τον Κώστα Μπράτσο να έχει στη διάθεσή του 19 ποδοσφαιριστές.
Στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας ο Βόλος φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», λίγες μέρες μετά τη μεταξύ τους μάχη στο Πανθεσσαλικό για το πρωτάθλημα.
Μία ημέρα πριν τον αγώνα, ο Κώστας Μπράτσος έκανε γνωστή την αποστολή της ομάδας από τη Μαγνησία, με τον Έλληνα τεχνικό να έχει στη διάθεσή του 19 «ετοιμοπόλεμους» ποδοσφαιριστές.
Η αποστολή του Βόλου: Κοσέλεφ, Γεροφωκάς, Μύγας, Ες Σαουμπί, Κάργας, Ατζιάκουα, Λυκουρίνος, Τσοκάνης, Φάμπιο, Γκαραβέλας, Κόμπα, Γρόσδης, Βαϊνόπουλος, Ρεγκίς, Φουρτάδο, Τζόκα, Λάμπρου, Γκονζάλες και Χαραλαμπόγλου.
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