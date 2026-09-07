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Επενδύει στο μέλλον με Μπαλοδήμο ο Ηρακλής

Την απόκτηση του 15χρονου Χαράλαμπου Μπαλοδήμου ανακοίνωσε η ομάδα του Ηρακλή σε μια επένδυση για το μέλλον.

Επενδύει στο μέλλον με Μπαλοδήμο ο Ηρακλής
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Τη φανέλα του Ηρακλή θα φοράει για τα επόμενα χρόνια ο Χαράλαμπος Μπαλοδήμος, με τον «Γηραιό» να κάνει δικό του τον 15χρονο γκαρντ, ανακοινώνοντας τη μεταγραφή του από το ΣΑΑΚ Ανατόλια.

Ο ταλαντούχος περιφερειακός είναι μέλος της Εθνικής Παμπαίδων, ενώ έχει ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις του τόσο με την ομάδα της Ένωσης της Θεσσαλονίκης, όσο και στο Πρωτάθλημα Παίδων.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ηρακλής

«Η ΚΑΕ Ηρακλής, επενδύοντας στο μέλλον, ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Χαράλαμπο Μπαλοδήμο και ευχαριστεί το ΣΑΑΚ Ανατόλια για τη συνεργασία και την παραχώρηση του παίκτη στην ομάδα μας.

Ο Χαράλαμπος Μπαλοδήμος γεννήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου του 2011 στη Θεσσαλονίκη. Έχει ύψος 1,91 μ. και αγωνίζεται στις θέσεις των guards. Από το 2010 μέχρι και την περυσινή σεζόν αγωνίστηκε στο ΣΑΑΚ Ανατόλια. Το καλοκαίρι κλήθηκε στην Εθνική Παμπαίδων, με την οποία συμμετείχε σε τουρνουά.

Την περυσινή σεζόν ήταν πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος Παίδων της Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλονίκης και μέλος της καλύτερης πεντάδας, καθώς και πρώτος σκόρερ στο τουρνουά Ενώσεων, όπου η ομάδα της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. κατέκτησε την πρώτη θέση.

O 15χρονος παίκτης συμμετέχει σε προπονήσεις της ανδρικής ομάδας του Ηρακλή, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου».

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