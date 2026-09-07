Ο Ελ Αραμπί άνοιξε λογαριασμό στη Super League 2 και οδήγησε τη Μαρκό στη νίκη επί του Πανσερραϊκού

Με το δεξί μπήκε στο νέο πρωτάθλημα της Super League 2 η Μαρκό, με την ομάδα της Αττικής να επικρατεί με 1-0 του Πανσερραϊκού στο «Μιχάλης Κρητικόπουλος» χάρη στην εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γιουσέφ Ελ Αραμπί, ο οποίος άνοιξε λογαριασμό με τη φανέλα της νέας του ομάδας.

Ο Σεμπά ανατράπηκε στο 48' από τον Παντελάκη, δίνοντας την ευκαιρία στον Μαροκινό να πετύχει το πρώτο του τέρμα στη φετινή αγωνιστική περίοδο, ενώ στις καθυστερήσεις του αγώνα, η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου έχασε τεράστια ευκαιρία να κάνει το 2-0 με το πλασέ του Ντέτλερ να περνάει ξυστά από την εστία του Τιναλίνι.

Την επόμενη αγωνιστική, η Μαρκό υποδέχεται την Athens Kallithea, την ώρα που ο Πανσερραϊκός φιλοξενεί στις Σέρρες τον Αστέρα AKTOR Β’.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Μαρκο (Παπαδόπουλος): Έξαρχος, Μπουσάι, Τσάκνης, Καστάνιο, Σμάλης, Κυριακίδης, Φατιόν, Μίλερ (86′ Αλεξόπουλος), Μεντόζα (59′ Ντέτλερ), Σεμπά (90+4′ Στάμου), Ελ Αραμπί (85′ Μιλόγιεβιτς).

Πανσερραϊκός (Βοσνιάδης): Τιναλίνι, Παντελάκης, Ηλιάδης, Βερνάρδος (70′ Αρμουγκόμ), Μορέιρα, Στάικος (90+1′ Μασκανάκης), Οικονόμου (59′ Ρούμιατσεβ), Τσέλιος (90+1′ Καρασαλίδης), Τεϊσέρια, Αδάμ (70′ Μωϋσίδης), Πασάς.