Χωρίς Στρακόσα η τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ πριν τη ΛΑΣΚ

Χωρίς τον Θωμά Στρακόσα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ΑΕΚ για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League απέναντι στη ΛΑΣΚ (08/09, 19:45).

Ο έμπειρος πορτιέρε της «Ένωσης» δεν βγήκε στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του και δεν ακολούθησε το ειδικό πρόγραμμα των τερματοφυλάκων, γεγονός που θέτει σε αμφιβολία τη συμμετοχή του στο αυριανό μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού της Νέας Φιλαδέλφειας.

Στην περίπτωση που ο Θωμάς Στρακόσα δεν μπορέσει να δώσει το «παρών» στην αναμέτρηση με τους Αυστριακούς, θέση βασικού κάτω από τα δοκάρια θα πάρει ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι.