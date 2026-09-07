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Βάργκα: «Μου έδωσε κίνητρο το χαμένο πέναλτι με τον ΟΦΗ, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό με τη ΛΑΣΚ»

Όσα δήλωσε ο Μπαρνάμπας Βάργκα, ενόψει του πρώτου αγώνα της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League με αντίπαλο τη ΛΑΣΚ στην Allwyn Arena (08/09, 19:45).

Βαγγέλης Πάτας

Βάργκα: «Μου έδωσε κίνητρο το χαμένο πέναλτι με τον ΟΦΗ, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό με τη ΛΑΣΚ»
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Στη «μάχη» της League Phase του UEFA Champions League ρίχνεται η ΑΕΚ, με την «Ένωση» να φιλοξενεί στη Νέα Φιλαδέλφεια τη ΛΑΣΚ (08/09, 19:45), στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Στη συνέντευξη Τύπου πριν το παιχνίδι, ο Μπαρνάμπας Βάργκα δήλωσε πανέτοιμος για την πρεμιέρα, τονίζοντας σε ερώτηση του Onsports πως το χαμένο πέναλτι στην Κρήτη στον τελικό του Super Cup λειτούργησε ως επιπλέον κίνητρο.

«Ναι, νομίζω είμαι σε καλή φόρμα, αλλά αυτό ισχύει για όλη την ομάδα. Όλοι οι επιθετικοί μας έχουν σκοράρει πολλά γκολ. Το χαμένο πέναλτι στην Κρήτη μού έδωσε επιπλέον κίνητρο. Έχουν μπει πολλά τέρματα και είμαστε απόλυτα έτοιμοι για το αυριανό ματς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, ο 31χρονος επιθετικός εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη συμμετοχή της πρωταθλήτριας Ελλάδας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, υπογραμμίζοντας και τον ιδιαίτερο δεσμό του με το αυστριακό ποδόσφαιρο.

«Είμαστε ανυπόμονοι και χαρούμενοι που βρισκόμαστε στη League Phase. Όλοι οι αγώνες σε αυτό το επίπεδο είναι σπουδαίοι και απαιτητικοί, αλλά στόχος μας είναι να μπούμε για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Φυσικά, έπαιζα για πολλά χρόνια ποδόσφαιρο στην Αυστρία, οπότε θέλω να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό απέναντι στη ΛΑΣΚ».

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