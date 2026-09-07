Παρελθόν από το Μαρούσι ο Κώστας Κώτσης

Την αποχώρησή του από τη θέση του General Manager της ΚΑΕ Αμαρουσίου ανακοίνωσε ο Κώστας Κώτσης.

Ο έμπειρος παράγοντας είχε διαδεχθεί τον Θανάση Σουφλιά στον ρόλο του Γενικού Διευθυντή, με την παρουσία του στην ομάδα των Βορείων Προαστίων να φτάνει στο τέλος της έπειτα από τέσσερις μήνες.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

“Κάποια πράγματα δεν έρχονται όπως τα περιμένεις στη ζωή. Αυτό συνέβη και με τη σχέση μου με το Μαρούσι.

Για προσωπικούς λόγους θα πρέπει να αποχωρήσω από την ομάδα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, κ. Δήμο Στασινόπουλο για την εμπιστοσύνη του και όλους όσοι συνεργαστήκαμε μέχρι και σήμερα στην καθημερινότητα της ομάδας. Θα συνεχίσω να παρακολουθώ το Μαρούσι ως φίλαθλος και εύχομαι τα καλύτερα στην προσεχή αγωνιστική περίοδο.”