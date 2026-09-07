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Παρελθόν ο Ουόκαπ από τον Ολυμπιακό - Συνεχίζει στην Ντουμπάι

Ο Τόμας Ουόκαπ αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Ολυμπιακό, με τους Πειραιώτες να ανακοινώνουν τη συμφωνία με την Ντουμπάι.

 

Παρελθόν ο Ουόκαπ από τον Ολυμπιακό - Συνεχίζει στην Ντουμπάι
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Ο «πόλεμος» των τελευταίων μηνών ανάμεσα στον Τόμας Ουόκαπ και τον Ολυμπιακό είχε ως αποτελέσμα το οριστικό «διαζύγιο».

Μετά από συνεχείς διαπραγματεύσεις και μετά από ένα... σίριαλ που κράτησε όλο το καλοκαίρι, οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν το μεσημέρι της Δευτέρας (7/9) τη συμφωνία με την Ντουμπάι, στην οποία θα συνεχίσει την καριέρα του ο διεθνής γκαρντ.

Ο Ολυμπιακός, μάλιστα, παρά την καταγγελία που έκανε πριν από λίγο καιρό στην ομάδα από τα Εμιράτα για παράνομη προσέγγιση στον Ουόκαπ, αναφέρει πως αυτή η συμφωνία αποτελεί «την αρχή μιας στενότερης σχέσης μεταξύ των δύο συλλόγων, η οποία βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την ειλικρινή δέσμευση της Dubai Basketball στις θεμελιώδεις αξίες της EuroLeague».

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Ο Τόμας Γουόκαπ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Dubai Basketball μετά από συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των δύο συλλόγων.

Ευχαριστούμε τον Τόμας για την προσφορά του στον Ολυμπιακό και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο νέο στάδιο της καριέρας του.

Στα 5 χρόνια που αγωνίστηκε για τον Ολυμπιακό, κατακτήσαμε 12 τίτλους, φτάσαμε σε 5 συνεχόμενα Final Four και στην κορυφή της Ευρώπης τον περασμένο Μάιο. Ηταν ένα κοινό ταξίδι γεμάτο επιτυχίες, με σπουδαίες στιγμές αλλά και προκλήσεις. Ελπίζουμε αυτό το όμορφο ταξίδι να μείνει για πάντα στις καρδιές και το μυαλό όλων.

Η συμφωνία με την Dubai Basketball αντιπροσωπεύει επίσης την αρχή μιας στενότερης σχέσης μεταξύ των δύο συλλόγων, η οποία βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την ειλικρινή δέσμευση της Dubai Basketball στις θεμελιώδεις αξίες της EuroLeague».

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