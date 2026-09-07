Super League 2: Μπήκε με το «δεξί» η Athens Kallithea - «Μοιρασιά» στη Σύρο

Στην πρεμιέρα της στη Super League 2, η Athens Kallithea επικράτησε με 2-1της Νίκης Βόλου στο «Ελ Πάσο» και υποχρέωσε τους Θεσσαλούς, που στοχεύουν στην άνοδο στο πρώτο τους «στραβοπάτημα».

Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρον τα αμυντικά κενά της ομάδας του Στέλιου Μαλεζά και επέβαλαν τον ρυθμό τους από νωρίς, με τον Μανιά να ανοίγει το σκορ στο 4' με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, που κέρδισε ο Ματίγιεβιτς από τον Πολέτο. Το σύνολο του Βαγγέλη Μόρα διπλασίασε τα τέρματά του στο 44' με αυτογκόλ.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Νίκη Βόλου ανέβασε την πίεσή της και μείωσε σε 2-1 στο 60’ με δυνατό σουτ του Πασαλίδη από εκτέλεση κόρνερ, ωστόσο η Καλλιθέα διατήρησε το προβάδισμα μέχρι το φινάλε, πανηγυρίζοντας την πρώτη της νίκη.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Athens Kallithea (Βαγγέλης Μόρας): Αγγελόπουλος, Ματίγιεβιτς, Χουχούμης, Μπαουτίστα, Λόπεζ (72' Βιγιαφάνιες), Αναστασίου, Σταματούλλας, Προβυδάκης, Φαϊτάκης (64' Κοντονίκος), Τζανδάρης (72' Γαρουφαλιάς), Μανιάς (64' Ρόμο).

Νίκη Βόλου (Στέλιος Μαλεζάς): Γκαραβέλη, Πασαλίδης, Βαφέας, Μακρυγιάννης (84' Ρινγκ), Αρίας, Ομεονγκά (84' Ράιος), Έππας (64' Χάμοντ), Πολέτο (46' Φερνάντεθ), Τζίμας (77' Μάντζης), Παμλίδης, Λουκίνας.

Στο άλλο παιχνίδι, το συναπάντημα μεταξύ Ελλάς Σύρου και Απόλλωνα Καλαμαριάς στις Κυκλάδες δεν έβγαλε νικητή, με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες με σκορ 2-2 στο γήπεδο της Ερμούπολης και να μοιράζονται εντυπώσεις και βαθμό.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά στην αναμέτρηση και ευτύχησαν να ανοίξουν το σκορ μόλις στο 7’ με τον Οτσοβέτσι. Η απάντηση του Απόλλωνα Καλαμαριάς ήταν άμεση, καθώς στο 22’ ο Τσαπακίδης έφερε το ματς στα ίσα, ενώ στο 76’ ο Καραμπέρης ολοκλήρωσε την ολική ανατροπή για τους φιλοξενούμενους, βάζοντάς τους σε θέση οδηγού.

Η ομάδα του Θανάση Στάικου δεν κατέθεσε τα όπλα και πίεσε για την ισοφάριση, την οποία βρήκε στο 85’ χάρη σε τέρμα του Βλάχου. Στο 89’ η Ελλάς Σύρου έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Κουτσουδάκη με δεύτερη κίτρινη κάρτα, με το 2-2 να παραμένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Ελλάς Σύρου (Θανάσης Στάικος): Καραργύρης, Βλάχος, Διαμαντής, Κωστόπουλος, Κουτσουδάκης, Κρέτση (64′ Νίνο), Τσιαντούλας, Οτσοβέτσι, Πρεβεζιάνος, Φαϊζάλ (81' Γεμιστός), Μπουλλάρι.

Απόλλων Καλαμαριάς (Γιάννης Τάτσης): Κυρίτσης, Πιαστόπουλος, Αθανασίου, Ντιαλόσι, Ντιόπ (83' Σγουρής), Τσαπακίδης, Ξυγκόρος (64′ Βοριαζίδης), Άτσκα (59′ Καραμπέρης), Προύντζος (83' Αλμασίδης), Λέο (83' Κυριακίδης), Τσιμπούκας.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

Πανθρακικός – Πύργος 0-0

Νέστος Χρυσούπολης – Ζάκυνθος 1-1

Πανιώνιος – Αστέρας Τρίπολης Β’ 2-0

ΑΕΛ – Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1

Μαρκό – Πανσερραϊκός 1-0

Καλλιθέα – Νίκη Βόλου 2-1

Ελλάς Σύρου – Απόλλων Καλαμαριάς 2-2

ΠΑΟΚ Β’ – Ολυμπιακός Β’ 9/9, 16:00