ΑΕΚ - ΛΑΣΚ: Ελπίζει ο Κίχμπαουερ - «Να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα»

Ο τεχνικός ηγέτης της αυστριακής ομάδας μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν το ΑΕΚ - ΛΑΣΚ για την πρεμιέρα του Champions League και εξέφρασε την ελπίδα του για ένα θετικό αποτέλεσμα, χαρακτηρίζοντας παράλληλα την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έμπειρη ομάδα με καλούς παίκτες.

Συγκεκριμένα, ο κόουτς της ΛΑΣΚ μίλησε για:

Την κατάσταση της ομάδας του: «Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα αλλά πρέπει να παίξουμε σε υψηλό επίπεδο. Θα είναι πρόβλημα το σωματικό και φυσικά όταν παίζουμε συνεχόμενα παιχνίδια δεν μπορούμε να είμαστε στην καλύτερη κατάσταση. Είναι ένα θέμα αυτό. Πρέπει να είμαστε θαρραλέοι και πρέπει να προσπαθήσουμε να βγάλουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Να είμαστε καλοί στην άμυνα γιατί θα είναι ένας δυνατός αγώνας».

Την πρώτη φορά που συμμετέχει στο Champions League: «Ζούμε για το ποδόσφαιρο. Και φυσικά είναι ένα τεστ. Είμαι πολύ χαρούμενος. Έχω συναισθήματα, αλλά το σημαντικό είναι να παίξουμε εμείς καλά και από τη στιγμή που είμαστε σε αυτή τη διοργάνωση το περιμένουμε με ανυπομονησία».

Την προετοιμασία ενόψει της αυριανής αναμέτρησης: «Έχουν ειπωθεί πολλά στα μίντια σχετικά με την απόδοση των παικτών. Με βάσει όμως την απόδοση αυτή έχουμε κερδίσει τη θέση μας στο Champions League. Αύριο είναι το πρώτο παιχνίδι που θα προσπαθήσουμε να πάρουμε πόντους αλλά σε κάθε παιχνίδι πρέπει να προσπαθούμε για το καλύτερο».

Την ανάλυση που έχει κάνει πάνω στην ΑΕΚ: «Πρόκειται για μια πολύ έμπειρη ομάδα. Γνωρίζει ο καθένας στη θέση του στο γήπεδο. Έχει καλούς παίκτες. Ο Γιόβιτς ήταν και στη Γερμανία και για αυτό τον λόγο πρέπει να παίξουμε με όλα μας τα όπλα».