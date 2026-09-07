Παναθηναϊκός: Αυτός είναι ο νέος ρόλος του Σωτήρη Πανταλέoντα στην ΠΑΕ

Σε ανακατατάξεις στο διοικητικό της οργανόγραμμα προχώρησε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, αναθέτοντας στον Σωτήρη Πανταλέων τα καθήκοντα του συμβούλου διοίκησης.

Η πράσινη ΠΑΕ έκρινε ως ουσιαστικότερη την ενεργή εμπλοκή του 46χρονου στην καθημερινότητα και τη λειτουργία του συλλόγου, προτιμώντας την τοποθέτησή του σε επιτελική θέση ευθύνης αντί για μια τυπική θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Με την απόφαση αυτή, ο Πανταλέων θα προσφέρει πλέον την τεχνογνωσία και την εμπειρία του από θεσμικό πόστο για την επίτευξη των στόχων της ομάδας.