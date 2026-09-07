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Παναιτωλικός: Πήρε 500 εισιτήρια για το «ντέρμπι κορυφής» με Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ

Ο Παναιτωλικός εξασφάλισε 500 εισιτήρια από τον Παναθηναϊκό για την Κυριακάτικη (13/9) αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ.

Παναιτωλικός: Πήρε 500 εισιτήρια για το «ντέρμπι κορυφής» με Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ
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Ο Παναιτωλικός εντυπωσιάζει στο ξεκίνημα της φετινής Super League, μετρώντας τρεις νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές, οι οποίες τον έχουν φέρει μόνο πρώτο στη βαθμολογία.

Οι εξαιρετικές εμφανίσεις από την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου έχουν προκαλέσει ντελίριο ενθουσιασμού στις τάξεις των φιλάθλων και μετά τη δυναμική παρουσία που είχαν στη Λιβαδειά, αναμένεται να κάνουν κάτι ανάλοφο και στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Το Τριφύλλι έκανε δεκτό το αίτημα του Παναιτωλικού για 500 εισιτήρια, με τιμή στα 15 ευρώ το καθένα. Οι φίλοι των Καναρινιών θα φιλοξενηθούν στη θύρα 22.

Προσυγκέντρωση των φίλων του Παναιτωλικού θα γίνει στην πύλη Α, στην οδό Σπύρου Λούη, όπου υπάρχει και πάρκινγκ.

Οι οπαδοί των Αγρινιωτών μπορούν να εξασφαλίσουν τα εισιτήρια τους μέσω της πλατφόρμας της Ticketmaster.

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