Ο Παναθηναϊκός έκανε φύλλο και φτερό τον ΠΑΟΚ και γέμισε ελπίδα τον κόσμο του στο καυτό ΟΑΚΑ!

Oταν δεν θέλεις να αποδεχθείς την ανωτερότητα του άλλου, τότε τα ρίχνεις στην διαιτησία.

Αυτό έκανε και ο ΠΑΟΚ και αντί να ανάψει μία λαμπάδα στο μπόι του Παβλενκα, που μέχρι και πέναλτι έπιασε και γλίτωσε την ομάδα του από πέντε και έξι γκολ, τα έριξε στην διαιτησία. Αφορμή; Ενα πέναλτι, που όντως ήταν και δεν δόθηκε σε ανατροπή του Ντιαγέ, αλλά μία φάση που άρχισε από καθαρό φάουλ πάνω στον Κάνγκουα. Ο VAR έπρεπε να φωνάξει τον Τσβάιερ για να δει το πέναλτι, αλλά και το φάουλ, που έγινε πριν και σήμερα δεν θα ακούγαμε τίποτα, από όλα αυτά τα γραφικά, που ακούμε, μέχρι και το ότι ο Παναθηναϊκός είχε 90-10 διαιτησία. Σε ματς που είχε την πλήρη κατοχή και είδε τρεις κίτρινες και μία κόκκινη, ενώ ο ΠΑΟΚ μία κόκκινη, και από την άλλη ο Παναθηναϊκός είχε 19 φάουλ σε βάρος του και μόλις 10 υπέρ του. Τόσο τον ευνόησε η διαιτησία...

Επειδή ο Παναθηναϊκός πλέον γίνεται η ομάδα, που όλοι θέλουμε φέτος οι αντίπαλοί του θα λένε διάφορα και θα κάνουν το άσπρο μαύρο. Το γήπεδο είναι καθρέπτης και στο γήπεδο φάνηκε, ότι ο Παναθηναϊκός χθες ήταν κυρίαρχος ισοπεδωτικός από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Είτε με 11 εναντίον 11, είτε με 11 εναντίον 10, είτε με 10 εναντίον 10 ο Παναθηναϊκός έχανε ευκαιρίες και ο ΠΑΟΚ αδυνατούσε να αντέξει στον ρυθμό.

Ο Τεττέι ήταν ο κορυφαίος όλων με μία κερδισμένη κόκκινη, με ένα πέναλτι που κέρδισε και δύο γκολάρες που έβαλε, έκανε σμπαράλια την άμυνα του ΠΑΟΚ. Σπουδαία βραδιά και από τον Ταμπόρδα, που έβαλε ένα γκολ με κεφαλιά και ήταν μία μόνιμη απειλή. Το κλειδί της νίκης ήταν το δίδυμο Καμαρά, Κάνγκουα στην μεσαία γραμμή που κυριάρχησαν σε όλες τις μονομαχίες και έκαναν και όλο το παιχνίδι. Ο Καμαρά έχει συμμετοχή με το κλέψιμο στην φάση που κερδίζει την κόκκινη ο Τετέι, ο Κάνγκουα έχει δώσει ασίστ στο τρίτο γκολ, που έβαλε ο Τετέι. Ολοι ήταν όπως έπρεπε με συγκέντρωση, πάθος και ψυχή για να πάρουν το πρώτο ντέρμπι για φέτος.

Και όταν μπήκαν από τον πάγκο ο Λούζα και ο Ουναΐ, σηκώθηκε το ΟΑΚΑ στον αέρα, αλλά και πάλι ο Παβλένκα έσωσε την εστία του.

Ο κόσμος έφυγε από το γήπεδο γεμάτος από αυτό που είδε, δημιούργησε μία καυτή ατμόσφαιρα και πλέον αυτό, που είδε του δίνει ελπίδα για το τι έρχεται.

Συνεχίζουμε ταπεινά και μεγάλη προσοχή στο ματς της Πέμπτης με την Κηφισιά με τον Ντέσερς να απουσιάζει μετά την ανόητη ενέργειά του, που του στοίχισε την αποβολή. Το παραδέχθηκε στο τέλος και ζήτησε συγγνώμη από όλη την ομάδα, αλλά η ζημιά έγινε.