· Ατρόμητος

«Μπαμ» με Χουάν Χοσέ Περέα ο Ατρόμητος!

Σημαντική ενίσχυση για τον Ατρόμητο, με την ομάδα του Περιστερίου να ανακοινώνει την απόκτηση του Χουάν Χοσέ Περέα για τα επόμενα δύο χρόνια. Επιστρέφει στη Super League o 26χρονος επιθετικός.

«Μπαμ» με Χουάν Χοσέ Περέα ο Ατρόμητος!
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Τη φανέλα του Ατρομήτου θα φοράει για τα επόμενα δύο χρόνια ο Χουάν Χοσέ Περέα, ενισχύοντας σημαντικά τη γραμμή κρούσης του Ντούσαν Κέρκεζ.

Ο 26χρονος Κολομβιανός επιθετικός, με θητεία σε Παναθηναϊκό, Βόλο, ΠΑΣ Γιάννινα αλλά και παραστάσεις από τη γερμανική Στουτγκάρδη, επιστρέφει στη Super League έτοιμος να προσφέρει άμεσα στην ομάδα των Δυτικών Προαστίων.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά τις εργομετρικές εξετάσεις και τις υπογραφές, ο Περέα εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη νέα σελίδα στην καριέρα του και το πρότζεκτ του Ατρομήτου.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, η Ελλάδα είναι το δεύτερο σπίτι μου. Το project της ομάδας, ο κ. Αγγελόπουλος και η ιδέα του προπονητή με έπεισαν να πω το "ναι". Ο Ατρόμητος διαθέτει προπονητικό κέντρο top επιπέδου και λειτουργεί σαν οικογένεια. Είμαι έτοιμος, έχω μεγάλη όρεξη να βοηθήσω και πάμε όλοι μαζί να κάνουμε κάτι μεγάλο», σημείωσε χαρακτηριστικά το νέο «9άρι» του Ατρομήτου.

Την περυσινή σεζόν, ο Περέα αγωνίστηκε με τα χρώματα της Ζυρίχης στην Ελβετία, καταγράφοντας συνολικά 23 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με δύο γκολ σε 723' αγωνιστικά λεπτά.

https://www.instagram.com/p/Dc_omsnI4wM/

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