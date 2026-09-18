Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR τιμά τη μνήμη του κορυφαίου παράγοντα στην ιστορία της ομάδας, Παύλου Γιαννακόπουλου και το Onsports σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλη την επικαιρότητα.