Το ONSPORTS LIVE στο 8th PAVLOS GIANNAKOPOULOS Tournament
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR τιμά τη μνήμη του κορυφαίου παράγοντα στην ιστορία της ομάδας, Παύλου Γιαννακόπουλου και το Onsports σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλη την επικαιρότητα.
Στις 19:45 ακριβώς Δημήτρης Χατζηγεωργίου και Γιάννης Κουβόπουλος LIVE από το glass floor του Telekom Center Athens αναλύουν και σχολιάζουν όλα όσα θα γίνουν στο κορυφαίο γήπεδο της Ευρώπης με Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Παρτιζάν και Μπουργκ.
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