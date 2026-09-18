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Παναθηναϊκός: Δέκα διεθνείς σε Κ17 και Κ19 από τις «πράσινες» ακαδημίες

Το «τριφύλλι» συνεχίζει να γεμίζει με νέο... αίμα τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα της χώρας μας.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Δέκα διεθνείς σε Κ17 και Κ19 από τις «πράσινες» ακαδημίες
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Ο Παναθηναϊκός έχει δυναμώσει αρκετά στο κομμάτι των ακαδημιών, με τους «πράσινους» να στέλνουν ακόμα δέκα δικά τους παιδιά στις μικρές Εθνικής ομάδες (Κ17 και Κ19).

Συνολικά εννιά αθλητές θα ενσωματωθούν στην Κ17 και συγκεκριμένα οι Τζατζάκης, Ξυδιάς, Αγιοβλασίτης, Φώτης, Γείτονας, Λάβδας, Τσίγκας, Μπινιάρης και Νεμπής,

Παράλληλα ο Θεοχάρης έχει κληθεί στην Κ19 της Ελλάδας, δίνοντας κι εκεί «πράσινο» χρώμα, ενώ παράλληλα αποδεικνύεται περίτρανα ότι οι ακαδημίες του συλλόγου συνεχίζουν την εξαιρετική δουλειά τους.

https://www.instagram.com/p/Ddbbz8uIb2o/
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