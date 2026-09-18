Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 92-90: Ο Φουρνιέ μίλησε στο τέλος και έδωσε την πρόκριση στους Πειραιώτες
Σε έναν ημιτελικό-θρίλερ στο Άμπου Ντάμπι, ο Ολυμπιακός επικράτησε στα... σημεία της Φενέρμπαχτσε (92-90), με τον Εβάν Φουρνιέ να μιλάει την κρίσιμη ώρα και να στέλνει τους Πειραιώτες στον τελικό του Super Cup της EuroLeague.
"Διά πυρός και σιδήρου" στον τελικό του Super Cup της EuroLeague ο Ολυμπιακός!
Οι Πειραιώτες σε ένα παιχνίδι... ακατάλληλο για καρδιακούς, επικράτησαν με 92-90 της Φενέρμπαχτσε και θα διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της σεζόν στον τελικό του Σαββάτου (19/09).
To σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα παρατάχθηκε χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ στον ημιετλικό και παρότι οι Τούρκοι ήλεγχαν στο μεγαλύτερο διάστημα τον αγώνα, εκτελώντας με το εντυπωσιακό 14/27 από την περιφέρεια, ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε για ακόμη μια φορά στα κρίσιμα και έστειλε στο... καναβάτσο την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.
Ο Γάλλος σταρ σταμάτησε στους 19 πόντους (4/6 δίποντα, 1/5 τρίποντα και 8/8 βολές), ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Ντόντα Χολ, με τον Αμερικανό σέντερ να πραγματοποιεί γεμάτη εμφάνιση με double double 12 πόντων και 12 ριμπάουντ. Κομβική ήταν και η συμβολή του Κόρι Τζόσεφ με 10 πόντους και 3 ασίστ.
Από την πλευρά των ηττημένων ξεχώρισε ο Σαβόν Σιλντς με 18 πόντους, ενώ ο Μπράξτον Κι ήρθε από τον πάγκο, πετυχαίνοντας 17 πόντους και 5 κλεψίματα.
Το ματς
Το παιχνίδι ξεκίνησε με υψηλό ρυθμό. Η Φενέρ μπήκε με εύστοχο τρίποντο του Μπίνγκαμ (0-3), αλλά ο Γουόρντ και ο Ντόρσεϊ έδωσαν προσωρινά το προβάδισμα στον Ολυμπιακό (8-6). Ο Μπόλντουιν έδωσε λύσεις στους Τούρκους, ενώ παρά τους πόντους των Ντόρσεϊ και Μοντέρο, τα 7 λάθη των «ερυθρόλευκων» επέτρεψαν στη Φενέρμπαχτσε να κλείσει την περίοδο στο +5 (20-25).
Η Φενέρμπαχτσε εκμεταλλεύτηκε τα συνεχόμενα λάθη του Ολυμπιακού στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου και με τρίποντο του Τζούζανγκ και καλάθι του Μπίνγκαμ εκτόξευσε τη διαφορά στο +11 (24-35).
Ο Ολυμπιακός αντέδρασε με σερί 7-0 με τους Εντιάι και Μοντέρο (31-35), όμως οι Σιλντς και Κλάιμπερν επανέφεραν τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (33-43). Στο τελευταίο λεπτό, ο Εβάν Φουρνιέ (9 π.) και ο Σάσα Βεζένκοφ «μάζεψαν» τη διαφορά στον πόντο, στέλνοντας τις ομάδες στα αποδυτήρια με 43-45.
Στο δεύτερο ημίχρονο και παρά το πολύ καλό ξεκίνημα της Φενέρ με εύστοχα τρίποντα, ο Ολυμπιακός ισοφάρισε σε 51-51 με τον Γουόρντ και πέρασε μπροστά με 56-55 χάρη σε τρίποντο του Ντόρσεϊ. Η Φενέρ τιμωρούσε συνεχώς την αντίπαλη άμυνα (13/20 τρίποντα), επιτρέποντας στους Σιλντς, Χόρτον-Τάκερ και Φόρεστ να τρέξουν ένα επιμέρους ξέσπασμα, κλείνοντας την περίοδο στο +9 για τους Τούρκους.
Στην τελευταία περίοδο ο Ολυμπιακός ανέβασε κατακόρυφα την ένταση στην άμυνα. Με διαδοχικά τρίποντα από τους Φουρνιέ, Εντιάι και Τζόσεφ (88-85) και καλάθι του Μοντέρο στον αιφνιδιασμό (90-85), οι Πειραιώτες πήραν το πάνω χέρι. Ο Μπράξτον Κι ισοφάρισε σε 90-90 με βολές στα 1:50', όμως ο Εβάν Φουρνιέ πέτυχε ένα πολύ δύσκολο καλάθι για το 92-90.
Στην τελευταία επίθεση, η Φενέρμπαχτσε αστόχησε σε τρίποντο, σφραγίζοντας τη μεγάλη ανατροπή του Ολυμπιακού.
Τα δεκάλεπτα: 20-25, 43-45, 67-76, 92-90
Δείτε τα στατιστικά του αγώνα ΕΔΩ
Διαιτητές: Μπελόσεβιτς, Μόγκουλκοτς, Βίλιους