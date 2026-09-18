Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 92-90: Ο Φουρνιέ μίλησε στο τέλος και έδωσε την πρόκριση στους Πειραιώτες

"Διά πυρός και σιδήρου" στον τελικό του Super Cup της EuroLeague ο Ολυμπιακός!

Οι Πειραιώτες σε ένα παιχνίδι... ακατάλληλο για καρδιακούς, επικράτησαν με 92-90 της Φενέρμπαχτσε και θα διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της σεζόν στον τελικό του Σαββάτου (19/09).

To σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα παρατάχθηκε χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ στον ημιετλικό και παρότι οι Τούρκοι ήλεγχαν στο μεγαλύτερο διάστημα τον αγώνα, εκτελώντας με το εντυπωσιακό 14/27 από την περιφέρεια, ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε για ακόμη μια φορά στα κρίσιμα και έστειλε στο... καναβάτσο την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Ο Γάλλος σταρ σταμάτησε στους 19 πόντους (4/6 δίποντα, 1/5 τρίποντα και 8/8 βολές), ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Ντόντα Χολ, με τον Αμερικανό σέντερ να πραγματοποιεί γεμάτη εμφάνιση με double double 12 πόντων και 12 ριμπάουντ. Κομβική ήταν και η συμβολή του Κόρι Τζόσεφ με 10 πόντους και 3 ασίστ.

Από την πλευρά των ηττημένων ξεχώρισε ο Σαβόν Σιλντς με 18 πόντους, ενώ ο Μπράξτον Κι ήρθε από τον πάγκο, πετυχαίνοντας 17 πόντους και 5 κλεψίματα.

Το ματς

Το παιχνίδι ξεκίνησε με υψηλό ρυθμό. Η Φενέρ μπήκε με εύστοχο τρίποντο του Μπίνγκαμ (0-3), αλλά ο Γουόρντ και ο Ντόρσεϊ έδωσαν προσωρινά το προβάδισμα στον Ολυμπιακό (8-6). Ο Μπόλντουιν έδωσε λύσεις στους Τούρκους, ενώ παρά τους πόντους των Ντόρσεϊ και Μοντέρο, τα 7 λάθη των «ερυθρόλευκων» επέτρεψαν στη Φενέρμπαχτσε να κλείσει την περίοδο στο +5 (20-25).

Η Φενέρμπαχτσε εκμεταλλεύτηκε τα συνεχόμενα λάθη του Ολυμπιακού στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου και με τρίποντο του Τζούζανγκ και καλάθι του Μπίνγκαμ εκτόξευσε τη διαφορά στο +11 (24-35).

Ο Ολυμπιακός αντέδρασε με σερί 7-0 με τους Εντιάι και Μοντέρο (31-35), όμως οι Σιλντς και Κλάιμπερν επανέφεραν τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (33-43). Στο τελευταίο λεπτό, ο Εβάν Φουρνιέ (9 π.) και ο Σάσα Βεζένκοφ «μάζεψαν» τη διαφορά στον πόντο, στέλνοντας τις ομάδες στα αποδυτήρια με 43-45.

Στο δεύτερο ημίχρονο και παρά το πολύ καλό ξεκίνημα της Φενέρ με εύστοχα τρίποντα, ο Ολυμπιακός ισοφάρισε σε 51-51 με τον Γουόρντ και πέρασε μπροστά με 56-55 χάρη σε τρίποντο του Ντόρσεϊ. Η Φενέρ τιμωρούσε συνεχώς την αντίπαλη άμυνα (13/20 τρίποντα), επιτρέποντας στους Σιλντς, Χόρτον-Τάκερ και Φόρεστ να τρέξουν ένα επιμέρους ξέσπασμα, κλείνοντας την περίοδο στο +9 για τους Τούρκους.

Στην τελευταία περίοδο ο Ολυμπιακός ανέβασε κατακόρυφα την ένταση στην άμυνα. Με διαδοχικά τρίποντα από τους Φουρνιέ, Εντιάι και Τζόσεφ (88-85) και καλάθι του Μοντέρο στον αιφνιδιασμό (90-85), οι Πειραιώτες πήραν το πάνω χέρι. Ο Μπράξτον Κι ισοφάρισε σε 90-90 με βολές στα 1:50', όμως ο Εβάν Φουρνιέ πέτυχε ένα πολύ δύσκολο καλάθι για το 92-90.

Στην τελευταία επίθεση, η Φενέρμπαχτσε αστόχησε σε τρίποντο, σφραγίζοντας τη μεγάλη ανατροπή του Ολυμπιακού.

Τα δεκάλεπτα: 20-25, 43-45, 67-76, 92-90

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Διαιτητές: Μπελόσεβιτς, Μόγκουλκοτς, Βίλιους