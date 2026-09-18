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Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Η 11άδα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπουργκ

Οι επιλογές του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με την Μπουργκ, στο πλαίσιο του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Η 11άδα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπουργκ
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Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται την Μπουργκ στο Telekom Center Athens το βράδυ της Παρασκευής (18/9, 21:15) στο πλαίσιο του μμεγαλοπρεπούς 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Αυτό είναι το τρίτο φιλικό παιχνίδι για την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, μετά από τα δύο που έδωσε στο τουρνουά της Ρόδου αντιμετωπίζοντας έναν σαφώς πιο δυνατό αντίπαλο, μιας και οι Γάλλοι είναι κάτοχοι του EuroCup.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού έχει να αντιμετωπίσει για μια ακόμα φορά σημαντικά προβλήματα, καθώς θα απουσιάσουν οι τραυματίες Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Μουσταφά Φαλ, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Δημήτρης Μωραΐτης και Γιάννης Κουζέλογλου, αλλά και ο ανέτοιμος Κώστας Σλούκας.

Η 11άδα των «πράσινων»: Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Γκραντ, Βαρβαρίτης, Μπόνγκα, Μαντζούκας, Ερνανγκόμεθ, Γιαμπουσέλε, Μήτογλου, Λεσόρ.

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