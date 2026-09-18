Οι ισχυροί άνδρες της ΠΑΕ και της ΚΑΕ Παναθηναϊκός αντίστοιχα βλέπουν το παιχνίδι του «τριφυλλιού».

Στο Telekom Center Athens βρέθηκε ο Γιάννης Αλαφούζος για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπουργκ στο πλαίσιο του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, είχε απευθύνει πρόσκληση στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, με τον τελευταίο να την αποδέχεται και να δίνει κανονικά το «παρών» στις εξέδρες του γηπέδου.

Η παρουσία του Γιάννη Αλαφούζου στο τουρνουά, μαζί με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, αποτέλεσε ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο, καθώς οι δύο πλευρές συνυπήρξαν στο ίδιο γήπεδο, στέλνοντας μήνυμα ενότητας γύρω από τον Παναθηναϊκό.