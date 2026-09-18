Ρεάλ Μαδρίτης: Μεγάλη ανατροπή και νίκη στην παράταση επί της Ντουμπάι

Η Ρεάλ Μαδρίτης επέστρεψε από το -16, έστειλε το παιχνίδι στην παράταση και τελικά επικράτησε της Ντουμπάι με 98-95 και προκρίθηκε στον τελικό του EuroLeague Super Cup, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Η εξέλιξη του αγώνα

Εντυπωσιακό ήταν το ξεκίνημα της Ντουμπάι, η οποία μπήκε δυνατά στο παρκέ και με πολυφωνία στην επίθεση προηγήθηκε με 16-4 στο πρώτο πεντάλεπτο. Η ομάδα των ΗΑΕ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και έφτασε μέχρι το +14 (21-7), πριν η Ρεάλ αντιδράσει και μειώσει σε 27-18 στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Η Ντουμπάι διατήρησε το προβάδισμά της και στη δεύτερη περίοδο, φτάνοντας ακόμη και στο +16 (36-20). Ωστόσο, η Ρεάλ ανέβασε σταδιακά την απόδοσή της και με ένα εντυπωσιακό σερί 14-0, έχοντας τον Ταβάρες σε πρωταγωνιστικό ρόλο, κατάφερε να πάει στα αποδυτήρια μόλις έναν πόντο πίσω (43-42).

Το τρίτο δεκάλεπτο εξελίχθηκε σε μεγάλη μάχη, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στις καλές στιγμές και τη διαφορά να παραμένει σε οριακά επίπεδα. Η Ρεάλ ολοκλήρωσε την περίοδο προηγούμενη με 64-63.

Στην τελευταία περίοδο, η Ρεάλ πήρε τον έλεγχο και προηγήθηκε με 81-74 στο 36', όμως η Ντουμπάι αντέδρασε και με πρωταγωνιστές τους Οκόμπο και Μπέικον ανέτρεψε την κατάσταση, περνώντας μπροστά με 88-85. Ο Λουβαβού-Καμπαρό, ωστόσο, είχε την απάντηση, καθώς με τρίποντο στα 25'' πριν από το φινάλε έστειλε το παιχνίδι στην παράταση. Η τελευταία προσπάθεια του Γουόκαπ για τρίποντο νίκης δεν βρήκε στόχο.

Στο έξτρα πεντάλεπτο, η Ρεάλ μπήκε αποφασιστικά και με σερί 8-0 από τους Φελίζ και Καμπάτσο προηγήθηκε με 96-88. Η Ντουμπάι δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και πλησίασε στο 96-95, όμως οι Μαδριλένοι διαχειρίστηκαν σωστά τα τελευταία δευτερόλεπτα και έφτασαν στη νίκη με 98-95.

Τα δεκάλεπτα: 27-18, 43-42, 63-64, 88-88, 95-98 παρ.