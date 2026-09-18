Αλβέρτης στο ONSPORTS LIVE: «Ο Παναθηναϊκός είναι μία οικογενειακή κατάσταση, λειτουργούμε σαν ένα»

Ο Φραγκίσκος Αλβέρτης ήταν προσκεκλημένος της εκπομπής ONSPORTS LIVE, στο Telekom Center Athens. Λίγο πριν τον αγώνα του Παναθηναϊκού στο 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» κόντρα στη Μπουργκ, αναφέρθηκε στη νέα κατάσταση ως συνεργάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και την πρώτη του εικόνα από την ομάδα.

Μεταξύ άλλων είπε:

Για τη νέα κατάσταση πλέον ως συνεργάτης του κόουτς Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τον οποίο είχες ως παίκτης:

«Είναι συναισθηματικά πολύ όμορφο, όχι μόνο για εμένα, αλλά και για τον Δημήτρη (Διαμαντίδη), τον Μάικ (Μπατίστ). Μας ξυπνάει αναμνήσεις του χτες κυριολεκτικά. Όλοι το ίδιο νιώθουμε, δεν είναι κάτι που έρχεται από το μακρύ παρελθόν, στα δικά μας τα μάτια και το μυαλό είναι σαν χτες. Τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει, στο δικό μας το μυαλό, απλά συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε».

Για τους ρόλους στον Παναθηναϊκό:

«Ο Παναθηναϊκός είναι μία εντελώς οικογενειακή κατάσταση. Δηλαδή το τι γράφει το ¨ταμπελάκι¨ κάποιου δεν έχει να κάνει. Εδώ είμαστε όλη μέρα μαζί, προσπαθούμε να βοηθήσουμε σε οτιδήποτε πρόβλημα προκύπτει, με τους παίκτες, με τους συνεργάτες, με τον ίδιο τον κόουτς, λειτουργούμε όλοι σαν ένα. Δεν έχει να κάνει με το τι γράφει του καθενός η ιδιότητα και αυτό είναι και το ωραίο. Όλοι από το πρωί μέχρι το βράδυ ασχολούμαστε για τον κοινό σκοπό που είναι να είναι οι παίκτες και η ομάδα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση».

Από το 1990 μέχρι το 2026, πώς είναι να λες ότι δεν έχω εμπειρία από άλλα κλαμπ;

«Για εμένα είναι κάτι πολύ ωραίο. 36 χρόνια και δεν έχω νιώσει την ανάγκη να δω κάτι άλλο».

Για την κατάσταση στον Παναθηναϊκό, ο οποίος σφύζει από ταλέντο:

«Πρέπει να είναι μία ομάδα, όπως θα την δούμε, που έχει κανόνες, έχει οδηγίες και έχει μία κοινή γραμμή μέσα στο παιχνίδι. Και απώτερος σκοπός όλου του ταλέντου είναι να έρθει το αποτέλεσμα. Μόνο έτσι γίνεται. Δεν θέλουμε απλά μόνο να λέμε, θέλουμε να το δείχνουμε και να το κάνουμε πράξη μέσα στο γήπεδο. Το ότι υπάρχει ταλέντο είναι θετικότατο, υπάρχουν πάρα πολλοί ικανοί παίκτες. Όλοι βάζουμε την καρδιά μας μέσα στο γήπεδο και την ώρα του παιχνιδιού και αυτό θα κάνουν και τα παιδιά».

Ποια είναι η πρώτη σου εικόνα από την ομάδα;

«Μία ομάδα που μάχεται και αγωνίζεται και δουλεύει σε πολύ υψηλούς ρυθμούς. Έχουμε την ατυχία των τραυματισμών, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αλλά όσοι είναι υγιείς και κάνουν προπόνηση δουλεύουν στο υψηλότερο επίπεδο».

Για την πιθανότητα να υπάρξει ανταγωνιστικό ελληνικό πρωτάθλημα:

«Καλώς να έρθει. Είναι πολύ καλό για το άθλημα, για τον κόσμο, για τα νέα παιδιά, ανά την Ελλάδα, να έχουν ομάδες, να έχουν παίκτες, να έχουν πρότυπα, ώστε να συνεχίσουν να προπονούνται και να βγαίνουν στο μπάσκετ».

Πώς βλέπεις την εκτίναξη του ΠΑΟΚ και του Άρη;

«Γίνεται μία πολύ σοβαρή προσπάθεια και από τις δύο ομάδες, αλλά το ότι ανεβαίνουν είναι μόνο θετικό».

Δείτε όλη την εκπομπή και όσα ανέφερε ο Φραγκίσκος Αλβέρτης: