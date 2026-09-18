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ΠΑΟΚ: Στην Εθνική Ελπίδων της Σερβίας ο Ούγκρεσιτς

Ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς κλήθηκε στην Εθνική Ελπίδων της Σερβίας και θα αποχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη μετά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναιτωλικό.

ΠΑΟΚ: Στην Εθνική Ελπίδων της Σερβίας ο Ούγκρεσιτς
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Όγκνιεν Ούγκρεσιτς, ο οποίος κλήθηκε στην Εθνική Ελπίδων της Σερβίας. Ο 20χρονος μέσος αποκτήθηκε από τον Δικέφαλο έναντι ποσού που, μαζί με τα μπόνους, μπορεί να φτάσει τα 8 εκατομμύρια ευρώ, αποτελώντας την ακριβότερη μεταγραφή της ομάδας στο φετινό μεταγραφικό παράθυρο.

Η αποστολή της U21 της Σερβίας θα συγκεντρωθεί στις 21 Σεπτεμβρίου στο Νόβι Σαντ, όπου θα δώσει δύο φιλικές αναμετρήσεις με την U23 του Ιράκ, στις 25 και 28 Σεπτεμβρίου.

Στη συνέχεια, η σερβική ομάδα θα μεταβεί στο Αθλητικό Κέντρο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σερβίας στη Στάρα Πάζοβα, όπου θα αντιμετωπίσει τη Ρωσία στις 2 και 5 Οκτωβρίου.

Οι κλήσεις της Εθνικής Ελπίδων Σερβίας:

Τερματοφύλακες: Βίκτορ Τζόντιτς (Μονπελιέ), Λούκα Λιέσκιτς (Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς), Βουκ Ντράσκιτς (ΟΦΚ Βελιγραδίου), Μπόγκνταν Ματιγιάσεβιτς (Νόβι Πάζαρ).

Αμυντικοί: Ούρος Τεγκέλτιγια (Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο), Όγκνιεν Μίμοβιτς (Φενέρμπαχτσε), Στέφαν Λέκοβιτς (Εστρέλα Αμαδόρα), Μπόγιαν Κοβάτσεβιτς (Κάντιθ), Στέφαν Γκούντελι (Ερυθρός Αστέρας), Αλεξέι Βούκιτσεβιτς (ΟΦΚ Βελιγραδίου), Πέταρ Πέτροβιτς (Στουρμ Γκρατς), Στέφαν Μπούκινατς (Γιουνγκ Μπόις), Βίκτορ Ραντόγεβιτς (Μόντρεαλ).

Μέσοι: Μάτιγια Μίτροβιτς (Βιτόρια Γκιμαράες), Βασίλιε Νόβιτσιτς (ΙΜΤ), Γιάνκο Γεβρέμοβιτς (Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο), Όγκνιεν Ούγκρεσιτς (ΠΑΟΚ), Ούρος Μιλαντίνοβιτς (Τσουκαρίτσκι), Μίλαν Άλεξιτς (Παρτιζάν), Αλέκσα Κούλιανιν (Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο), Λάζαρ Γιοβάνοβιτς (Ουντινέζε), Μάτιγια Πόποβιτς (ΤΣΣΚΑ Μόσχας), Μίλαν Κολάρεβιτς (Βοϊβοντίνα).

Επιθετικοί: Βάνια Βλάχοβιτς (Μάντοβα), Γιοβάν Μιγιάτοβιτς (Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ), Μάρκο Λάζετιτς (Νόα).

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