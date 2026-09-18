Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε το καθήκον του απέναντι στη Μπουργκ και εξασφάλισε την παρουσία του στον τελικό του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Οι «πράσινοι» χρειάστηκαν λίγο χρόνο για να βρουν ρυθμό, όμως όσο περνούσαν τα λεπτά ανέβαζαν την απόδοσή τους, πήραν τον έλεγχο της αναμέτρησης και δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στους Γάλλους. Το τελικό 90-69 αποτυπώνει την κυριαρχία του Παναθηναϊκού στο δεύτερο μισό της αναμέτρησης.