Άρης: «Λύγισε» στο φινάλε από τον Ερυθρό Αστέρα

Ο Άρης γνώρισε την ήττα με 84-80 από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, στην πρόβα τζενεράλε της σεζόν για την ομάδα του Ίμπον Ναβάρο, η οποία παρουσιάστηκε επίσημα μπροστά στο κοινό της. Οι «κίτρινοι» έδειξαν για ακόμη μία φορά ανταγωνιστικό πρόσωπο απέναντι σε ομάδα επιπέδου EuroLeague και διεκδίκησαν τη νίκη μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα.

Η εξέλιξη του αγώνα

Μετά την εμφατική νίκη στην Κύπρο την περασμένη Κυριακή, ο Άρης αντιμετώπισε ξανά τον Ερυθρό Αστέρα, αυτή τη φορά στο Βελιγράδι. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη μπήκε με καθαρό μυαλό στο παιχνίδι και πήρε από νωρίς το προβάδισμα, με τους Μόργκαν και Μπίρτς να διαμορφώνουν το 11-16.

Ο Ερυθρός Αστέρας αντέδρασε στη συνέχεια, βρίσκοντας λύσεις κυρίως από τον Τζόρνταν Νουόρα, και κατάφερε να κλείσει την πρώτη περίοδο μπροστά με 23-21. Ο Άρης, ωστόσο, παρέμεινε πιστός στο πλάνο του και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Με τον Μόργκαν να δίνει λύσεις στην επίθεση, οι «κίτρινοι» ανέτρεψαν την κατάσταση και πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι με 44-41.

Στην τρίτη περίοδο ο Νουόρα συνέχισε να αποτελεί βασική επιθετική απειλή για τον Αστέρα, έχοντας παράλληλα τη στήριξη του Τσίμα Μονέκε. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να πάρουν τον έλεγχο και να χτίσουν διψήφια διαφορά, φτάνοντας στο 64-54.

Ο Άρης, όμως, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Με τρίποντα των Λιντέλ και Μήτρου-Λονγκ, οι Θεσσαλονικείς επέστρεψαν στο παιχνίδι και μείωσαν σε 67-63, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες τους για τη νίκη.

Ο Μήτρου-Λονγκ συνέχισε να δίνει σημαντικές λύσεις και ο Άρης παρέμενε σε απόσταση αναπνοής, μειώνοντας σε 76-74. Στο 38ο λεπτό, μάλιστα, ο Τολιόπουλος ευστόχησε σε τρίποντο και έβαλε τους «κίτρινους» μπροστά με 82-81.

Στο κρίσιμο σημείο, όμως, ο Ερυθρός Αστέρας είχε τις απαντήσεις. Ο Μονέκε και ο Κάρτερ ανέλαβαν δράση στα τελευταία λεπτά και έδωσαν ξανά το προβάδισμα στους γηπεδούχους, οι οποίοι τελικά έφτασαν στη νίκη με 84-80.

Τα δεκάλεπτα: 23-21, 41-44, 67-63, 91-87.