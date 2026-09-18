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Οργανωμένοι Παναθηναϊκού σε Γιαννακόπουλο και Αλαφούζο: «Έτσι σας θέλουμε, ενωμένους»

Οι οπαδοί του «τριφυλλιού» ζήτησαν να υπάρξει κλίμα ενότητας από τους δύο προέδρους.

Θανάσης Μαργαρίτης

Οργανωμένοι Παναθηναϊκού σε Γιαννακόπουλο και Αλαφούζο: «Έτσι σας θέλουμε, ενωμένους»
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Ξεκάθαρο μήνυμα για την ανάγκη συσπείρωσης γύρω από τον Παναθηναϊκό έστειλαν οι οργανωμένοι οπαδοί του συλλόγου από το Telekom Center Athens.

Περίπου 30 άτομα βρέθηκαν στην προεδρική σουίτα του γηπέδου, όπου είχαν συνομιλία τόσο με τον Γιάννη Αλαφούζο όσο και με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Η κίνησή τους είχε ως βασικό στόχο να αναδείξει την ανάγκη για κοινή πορεία της ΠΑΕ και της ΚΑΕ, με γνώμονα το συμφέρον του συλλόγου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης μεταφέρθηκε με χαρακτηριστικό τρόπο η επιθυμία των οργανωμένων να δουν όλες τις πλευρές ενωμένες. «Σας θέλουμε όλους ενωμένους για το καλό του Παναθηναϊκού», ήταν ένα από τα μηνύματα που ακούστηκαν, ενώ παράλληλα υπήρξε και το «μπράβο για την κίνηση, έτσι σας θέλουμε, ενωμένους».

Η παρουσία των οργανωμένων στην προεδρική σουίτα ήρθε ως συνέχεια της κοινής παρουσίας των Γιάννη Αλαφούζου και Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Με αυτόν τον τρόπο αποτυπώθηκε εκ νέου η διάθεση για συσπείρωση και ενότητα γύρω από τον Παναθηναϊκό.

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