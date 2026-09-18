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Κηφισιά: Η αποστολή για τον αγώνα στο Περιστέρι

Η Κηφισιά ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και ο Σεμπάστιαν Λέτο ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας.

Κηφισιά: Η αποστολή για τον αγώνα στο Περιστέρι
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Η Κηφισιά ολοκλήρωσε την προετοιμασία της ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο αναζητά την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα και θα παραταχθεί με σημαντική επιστροφή στην αποστολή της.

Στη διάθεση του Αργεντινού τεχνικού βρίσκεται ο Γιώργος Κυριόπουλος, ο οποίος είναι πλέον απόλυτα έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση. Ο 20χρονος ποδοσφαιριστής είχε υποστεί ρήξη χιαστού τον Ιούλιο του 2025 και, μετά από μια μακρά περίοδο αποκατάστασης, είναι ξανά διαθέσιμος.

Αντίθετα, εκτός παραμένουν οι τραυματίες Βαν Άιμα, Ντε Λουίς και Κούσουλος, ενώ δεν υπολογίζεται και ο Δοϊρανλής, ο οποίος τραυματίστηκε στην αναμέτρηση του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό.

Η αποστολή της Κηφισιάς:

Ρόμπερτς, Αναγνωστόπουλος, Ραμίρεζ, Αποστολάκης, Πέτκοφ, Καλοσκάμης, Αμπάντα, Πολυκράτης, Ούγκο Σόουζα, Ζολιμπουά, Μάνσο, Πόμπο, Μπένι, Ρουκουκάνης, Γιάγκνε, Μαγκανάς, Αντόνισε, Θεοδωρίδης, Ζέρσον Σόουζα, Εμπουλά, Κυριόπουλος, Σαγκάλ, Χριστόπουλος.

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