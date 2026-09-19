· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Ελληνικός τελικός στο 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» - Η ώρα και το κανάλι

Παναθηναϊκός AKTOR και ΠΑΟΚ θα κοντραριστούν στον μεγάλο τελικό του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο μια ακόμα φαντασμαγορική διοργάνωση.

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Ελληνικός τελικός στο 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» - Η ώρα και το κανάλι
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η κορύφωση για το 8ο τουρνουά μνήμης και κληρονομιάς του Παύλου Γιαννακόπουλου έρχεται το βράδυ του Σαββάτου (19/9).

Κάτω από το λάβαρο του Πατριάρχη της Παναθηναϊκής οικογένειας θα γραφτεί για μια ακόμα φορά ιστορία. Η πρώτη συμμετοχή ελληνικής ομάδας στη διοργάνωση, συνδυάζεται και με τον πρώτο ελληνικό τελικό, μιας και η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ.

Οι «πράσινοι» διέλυσαν την Μπουργκ το βράδυ της Παρασκευής (18/9) με 90-69, παίζοντας για ένα ακόμα φιλικό δυνατά και με ενέργεια στην άμυνα, αλλά και με πλουραλισμό στην επίθεση.

Από την πλευρά του, ο Δικέφαλος έκαμψε την αντίσταση της Παρτίζαν (μιας ακόμα ομάδας της EuroLeague μετά την Αρμάνι) με buzzer beater του Φόστερ.

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, λοιπόν, θα έχουν την ευκαιρία να βγάλουν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα, στο πιο δυνατό τους φιλικό στην περίοδο της προετοιμασίας.

Το τζάμπολ του μεγάλου τελικού του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» θα γίνει στις 20:00 και η μετάδοση θα γίνει από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Νωρίτερα, στις 17:00, Παρτίζαν και Μπουργκ θα κοντραριστούν στον μικρό τελικό της διοργάνωσης.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»:

Παρασκευή 18/9

ΠΑΟΚ – Παρτιζάν 100-99

Παναθηναϊκός AKTOR – Μπουργκ 90-69

Σάββατο 19/9

17:00 Παρτιζάν – Μπουργκ (ΣΚΑΪ)

20:00 Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ (ΣΚΑΪ)

COMMENTS
LATEST NEWS
08:29 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Διεκδικούν το Super Cup στο… repeat του τελικού της Euroleague

08:15 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Ελληνικός τελικός στο 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» - Η ώρα και το κανάλι

07:22 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συντάξεις: Πότε καταβάλλονται ανά ταμείο - Σε περίπου 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους

05:01 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Bundesliga: Επτάρα από την ασταμάτητη Μπάγερν Μονάχου

02:07 EUROLEAGUE

Ομπράντοβιτς: «Δεύτερος πατέρας μου ο Παύλος Γιαννακόπουλος – Θα ήταν υπερήφανος για το σύλλογο»

00:21 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μαντζούκας: «Τα λόγια είναι περιττά για τον Παύλο Γιαννακόπουλο»

23:58 EUROPA LEAGUE

ΟΦΗ: Η ομιλία του Κόντη μετά τη νίκη επί της Χόφενχαϊμ - Σε φουλ ρυθμούς ο Νικολάου

23:55 EUROLEAGUE

Φρανσίσκο: «Μας δίνει αυτοπεποίθηση ο Ομπράντοβιτς - Είναι υπέροχο να παίζουμε σπίτι μας» (vid)

23:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επέστρεψε στην αποστολή της Ντόρτμουντ ο Καρέτσας

23:28 EUROLEAGUE

Τα στιγμιότυπα από την άνετη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπουργκ (vid)

23:23 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Στην Εθνική Ελπίδων της Σερβίας ο Ούγκρεσιτς

23:11 EUROLEAGUE

Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Νικηφόρα επιστροφή Ομπράντοβιτς και ελληνικός τελικός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας