ΠΑΟΚ: Επιστροφές στην ενδεκάδα κι αναμονή για Μπάνζα – Δεν ανακοίνωσε αποστολή για Αγρίνιο ο Λίσι

Με τον βασικό του κορμό να επιστρέφει στην ενδεκάδα, ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.

Ο Αλέσιο Λίσι δεν ανακοίνωσε αποστολή, ωστόσο έχει ήδη καταστρώσει τα πλάνα του για το παιχνίδι. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θέλει να διευρύνει το νικηφόρο σερί του, μετρώντας δύο διαδοχικές νίκες, και να οδηγηθεί στη διακοπή με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία. Παράλληλα, έχει σύμμαχο την εξαιρετική παράδοση στο Αγρίνιο, όπου μετρά 13 συνεχόμενα «διπλά» από το 2014.

Ο Γίρι Παβλένκα επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης και διεκδικεί τη θέση κάτω από τα δοκάρια, ενώ οι Μπάμπα και Μιχαηλίδης αναμένεται να επανέλθουν στην άμυνα. Ο Ντιέγκο Κόστα διατηρεί τη θέση του, καθώς ο Λίσι επιδιώκει μεγαλύτερη σταθερότητα στα μετόπισθεν. Στον άξονα, ο Γιάκιτς έχει προβάδισμα για να ξεκινήσει μαζί με τον Ζαφείρη.

Από τη μεσαία γραμμή και μπροστά, τα ερωτηματικά είναι περισσότερα. Ο Ζίβκοβιτς επιστρέφει στις βασικές επιλογές, ενώ Τάισον και Τάχα Άλι διεκδικούν τη θέση στην αριστερή πλευρά, με τον Βραζιλιάνο να έχει το προβάδισμα. Ανταγωνισμός υπάρχει και για τον ρόλο πίσω από τον επιθετικό, ενώ ο Ντιαγέ συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να ξεκινήσει στην κορυφή.

Την ίδια ώρα, ο Σιμόν Μπάνζα δουλεύει εντατικά για να καλύψει το χαμένο έδαφος, έχοντας προπονηθεί ακόμη και στις ημέρες ανάπαυσης της ομάδας. Ο Κονγκολέζος επιθετικός θέλει να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Λίσι, όμως στον ΠΑΟΚ δεν προτίθενται να επισπεύσουν την ένταξή του.

Παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ταξιδέψει στο Αγρίνιο, με το πιθανότερο σενάριο να θέλει το ντεμπούτο του να μετατίθεται για μετά τη διακοπή, όταν θα έχει αποκτήσει τον απαιτούμενο αγωνιστικό ρυθμό.