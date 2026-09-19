Συγκινητική στιγμή στους Αγίους Αναργύρους, με την Γκατσανίτσα να ανοίγει το σκορ στο 13ο λεπτό του ντέρμπι ΑΕΚ - ΠΑΟΚ και να τιμά τη μνήμη της Άννας-Μαρίας Πανταζώνη.

Μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια των ντέρμπι «Δικεφάλων» της Women’s Football League.

Στο 13ο λεπτό, η Γκατσανίτσα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας το προβάδισμα στις «ασπρόμαυρες». Αμέσως κατευθύνθηκε προς τον πάγκο του «Δικεφάλου του Βορρά» μια φανέλα με τη φωτογραφία της αδικοχαμένης 15χρονης παίκτρια του ΠΑΟΚ, Άννα-Μαρία Πανταζώνη, την οποία σήκωσε ψηλά.