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Παναθηναϊκός: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πήρε την κεντρική σουίτα στον Βοτανικό

Η σχέση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Γιάννη Αλαφούζο βρίσκεται σε εξαιρετικό επίπεδο, με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός να εξασφαλίζει την πιο κεντρική σουίτα στο νέο γήπεδο της ποδοσφαιρικής ομάδας.

Παναθηναϊκός: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πήρε την κεντρική σουίτα στον Βοτανικό
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Η κοινή παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και του Γιάννη Αλαφούζου στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» επιβεβαίωσε τις πολύ καλές σχέσεις των δύο ισχυρών ανδρών του Παναθηναϊκού.

Η μεταξύ τους σχέση βρίσκεται εδώ και καιρό σε εξαιρετικό επίπεδο, κάτι που επιβεβαιώθηκε κι από το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξασφάλισε σουίτα στο νέο γήπεδο του Βοτανικού.

Σύμφωνα με όσα έγιναν, ο Γιάννης Αλαφούζος επιθυμούσε να παραχωρηθεί στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο η πιο κεντρική σουίτα του γηπέδου, ως αναγνώριση της βοήθειας που έχει προσφέρει στον σύλλογο και τον κόσμο του στα δύσκολα.

Η πλευρά Γιαννακόπουλου ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρωτοβουλία, καθώς μπορεί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να μην είναι ιδιαίτερα φίλος του ποδοσφαίρου, ωστόσο ο γιος του, Παύλος, έχει μεγάλη αγάπη για το συγκεκριμένο άθλημα. Ως εκ τούτου, η οικογένεια υποδέχθηκε με ιδιαίτερη χαρά την κίνηση που εξασφαλίζει την παρουσία της στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού.

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