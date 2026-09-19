Παναθηναϊκός: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πήρε την κεντρική σουίτα στον Βοτανικό

Η κοινή παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και του Γιάννη Αλαφούζου στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» επιβεβαίωσε τις πολύ καλές σχέσεις των δύο ισχυρών ανδρών του Παναθηναϊκού.

Η μεταξύ τους σχέση βρίσκεται εδώ και καιρό σε εξαιρετικό επίπεδο, κάτι που επιβεβαιώθηκε κι από το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξασφάλισε σουίτα στο νέο γήπεδο του Βοτανικού.

Σύμφωνα με όσα έγιναν, ο Γιάννης Αλαφούζος επιθυμούσε να παραχωρηθεί στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο η πιο κεντρική σουίτα του γηπέδου, ως αναγνώριση της βοήθειας που έχει προσφέρει στον σύλλογο και τον κόσμο του στα δύσκολα.

Η πλευρά Γιαννακόπουλου ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρωτοβουλία, καθώς μπορεί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να μην είναι ιδιαίτερα φίλος του ποδοσφαίρου, ωστόσο ο γιος του, Παύλος, έχει μεγάλη αγάπη για το συγκεκριμένο άθλημα. Ως εκ τούτου, η οικογένεια υποδέχθηκε με ιδιαίτερη χαρά την κίνηση που εξασφαλίζει την παρουσία της στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού.