ΑΕΚ: Στις κλήσεις της Αλβανίας ο Πήλιος, εκτός ο τραυματίας Στρακόσα
Ο Σταύρος Πήλιος επιλέχθηκε από τον Σιλβίνιο για τα παιχνίδια της Αλβανίας στο Nations League, ενώ ο Θωμάς Στρακόσα δεν βρίσκεται στην αποστολή λόγω του τραυματισμού του.
Ο Πήλιος αποτελεί σταθερή επιλογή του Σιλβίνιο στην εθνική Αλβανίας, με τον αριστερό μπακ της ΑΕΚ να συμπεριλαμβάνεται και στις κλήσεις για τις επόμενες αναμετρήσεις του Nations League.
Η εθνική ομάδας της γειτονική μας χώρας έχει μπροστά της έξι παιχνίδια για τη League C της διοργάνωσης, στα οποία ο 25χρονος ποδοσφαιριστής αναμένεται να δώσει κανονικά το «παρών».
Αντίθετα, από τις επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού απουσιάζει ο Θωμάς Στρακόσα. Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ συνεχίζει την αποθεραπεία του μετά τον τραυματισμό που υπέστη στον καρπό.
Η αποστολή της εθνικής Αλβανίας
- Τερματοφύλακες: Μπερίσα, Σέρι, Νταϊσάνι, Σιμόνι
- Αμυντικοί: Τζιμσίτι, Ισμαΐλι, Κουμπουλά, Κάκε, Σίνα, Μιτάι, Αλίγι, Πήλιος, Χισάι, Μπαλιού
- Μέσοι: Ασλάνι, Ραμαντάνι, Σέχου, Λάτσι, Χάσα, Παζιτάι, Χότζα, Σεφέρι, Μεχμέτι, Μούτσι, Κεργιότα
- Επιθετικοί: Μανάι, Ντάκου, Ουζούνι, Σπέντι
Τα παιχνίδια της εθνικής Αλβανίας στο Nations League
- 1η αγωνιστική: Αλβανία – Λευκορωσία (26/09, 21:45)
- 2η αγωνιστική: Σαν Μαρίνο – Αλβανία (29/09, 21:45)
- 3η αγωνιστική: Φινλανδία – Αλβανία (03/10, 16:00)
- 4η αγωνιστική: Αλβανία – Σαν Μαρίνο (06/10, 21:45)
- 5η αγωνιστική: Αλβανία – Φινλανδία (12/11, 21:45)
- 6η αγωνιστική: Λευκορωσία – Αλβανία (15/11, 19:00)