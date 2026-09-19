ΑΕΚ: Στις κλήσεις της Αλβανίας ο Πήλιος, εκτός ο τραυματίας Στρακόσα

Ο Πήλιος αποτελεί σταθερή επιλογή του Σιλβίνιο στην εθνική Αλβανίας, με τον αριστερό μπακ της ΑΕΚ να συμπεριλαμβάνεται και στις κλήσεις για τις επόμενες αναμετρήσεις του Nations League.

Η εθνική ομάδας της γειτονική μας χώρας έχει μπροστά της έξι παιχνίδια για τη League C της διοργάνωσης, στα οποία ο 25χρονος ποδοσφαιριστής αναμένεται να δώσει κανονικά το «παρών».

Αντίθετα, από τις επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού απουσιάζει ο Θωμάς Στρακόσα. Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ συνεχίζει την αποθεραπεία του μετά τον τραυματισμό που υπέστη στον καρπό.

Η αποστολή της εθνικής Αλβανίας

Τερματοφύλακες: Μπερίσα, Σέρι, Νταϊσάνι, Σιμόνι

Μπερίσα, Σέρι, Νταϊσάνι, Σιμόνι Αμυντικοί: Τζιμσίτι, Ισμαΐλι, Κουμπουλά, Κάκε, Σίνα, Μιτάι, Αλίγι, Πήλιος, Χισάι, Μπαλιού

Τζιμσίτι, Ισμαΐλι, Κουμπουλά, Κάκε, Σίνα, Μιτάι, Αλίγι, Πήλιος, Χισάι, Μπαλιού Μέσοι: Ασλάνι, Ραμαντάνι, Σέχου, Λάτσι, Χάσα, Παζιτάι, Χότζα, Σεφέρι, Μεχμέτι, Μούτσι, Κεργιότα

Ασλάνι, Ραμαντάνι, Σέχου, Λάτσι, Χάσα, Παζιτάι, Χότζα, Σεφέρι, Μεχμέτι, Μούτσι, Κεργιότα Επιθετικοί: Μανάι, Ντάκου, Ουζούνι, Σπέντι

Τα παιχνίδια της εθνικής Αλβανίας στο Nations League