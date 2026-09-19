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ΑΕΚ: Στις κλήσεις της Αλβανίας ο Πήλιος, εκτός ο τραυματίας Στρακόσα

Ο Σταύρος Πήλιος επιλέχθηκε από τον Σιλβίνιο για τα παιχνίδια της Αλβανίας στο Nations League, ενώ ο Θωμάς Στρακόσα δεν βρίσκεται στην αποστολή λόγω του τραυματισμού του.

ΑΕΚ: Στις κλήσεις της Αλβανίας ο Πήλιος, εκτός ο τραυματίας Στρακόσα
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Ο Πήλιος αποτελεί σταθερή επιλογή του Σιλβίνιο στην εθνική Αλβανίας, με τον αριστερό μπακ της ΑΕΚ να συμπεριλαμβάνεται και στις κλήσεις για τις επόμενες αναμετρήσεις του Nations League.

Η εθνική ομάδας της γειτονική μας χώρας έχει μπροστά της έξι παιχνίδια για τη League C της διοργάνωσης, στα οποία ο 25χρονος ποδοσφαιριστής αναμένεται να δώσει κανονικά το «παρών».

Αντίθετα, από τις επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού απουσιάζει ο Θωμάς Στρακόσα. Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ συνεχίζει την αποθεραπεία του μετά τον τραυματισμό που υπέστη στον καρπό.

Η αποστολή της εθνικής Αλβανίας

  • Τερματοφύλακες: Μπερίσα, Σέρι, Νταϊσάνι, Σιμόνι
  • Αμυντικοί: Τζιμσίτι, Ισμαΐλι, Κουμπουλά, Κάκε, Σίνα, Μιτάι, Αλίγι, Πήλιος, Χισάι, Μπαλιού
  • Μέσοι: Ασλάνι, Ραμαντάνι, Σέχου, Λάτσι, Χάσα, Παζιτάι, Χότζα, Σεφέρι, Μεχμέτι, Μούτσι, Κεργιότα
  • Επιθετικοί: Μανάι, Ντάκου, Ουζούνι, Σπέντι

Τα παιχνίδια της εθνικής Αλβανίας στο Nations League

  • 1η αγωνιστική: Αλβανία – Λευκορωσία (26/09, 21:45)
  • 2η αγωνιστική: Σαν Μαρίνο – Αλβανία (29/09, 21:45)
  • 3η αγωνιστική: Φινλανδία – Αλβανία (03/10, 16:00)
  • 4η αγωνιστική: Αλβανία – Σαν Μαρίνο (06/10, 21:45)
  • 5η αγωνιστική: Αλβανία – Φινλανδία (12/11, 21:45)
  • 6η αγωνιστική: Λευκορωσία – Αλβανία (15/11, 19:00)

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